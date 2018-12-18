愉假親征：岩手淨土之濱　餵海貓許個願

海貓是甚麼？就是黑尾鷗，海鷗的一種，因乜解究會跟許願有關？話說岩手縣宮古市海岸的淨土之濱，當地有令人讚嘆的海灣美景，你可以乘坐遊覽船於對出的宮古灣游走一周，沿途除了能欣賞到獨特岩石及絕壁，更有空群而出的海貓隨船，只要你識得餵牠們，據講便會願望成真！有冇咁神奇呀？



神奇餵鳥麵包

位於三陸地質公園中心位置的淨土之濱，是由白色岩塊及小石構成的小海灣，岩上有群生的常綠樹赤松，再加上透明的海水，呈現像日本庭園的美麗景觀，一年到晚都有不少訪客專程前來，夏天可玩水，現時入冬則可選擇乘坐能載400人的觀光船遊覽，約40分鐘的行程會駛過宮古灣的蠟燭岩、夫婦岩、潮吹穴、日出島等奇石景點，不過絕大多數旅客卻被隨船而來的海貓分心！簡單講，這種黑尾鷗就是來向船上的乘客討食物，數量有數十隻，導遊率先為我們買了個海貓麵包，大家可用此包餵飼（每個售￥100），走出甲板，一眾黑尾鷗發出像貓的哀叫聲，怪不得日本人以貓稱之。有趣的是，麵包的包裝紙上說在餵食前先許個願，只要海貓能接住，便有機會願望成真，實際情況是，就算你亂拋一通，海貓們幾乎都能準確地將麵包接好並食進肚裏，絕少失手，有日本人更用口咬着麵包餵牠們，認真藝高人膽大呢！遊覽船尾聲會駛過黑尾鷗群築巢的島礁，每年4月中牠們會回來生蛋，到時淨土之濱的天空肯定更熱鬧。



淨土之濱遊覽船

地址：岩手縣宮古市日立濱町32-69

票價：成人￥1,400（約HK$97）、小學生￥700（約HK$48）、5歲以下免費

時間：9:30am、11:00am、1:40pm（部分日子或會加航班或停駛，可於官網查詢）

網址：http://jodo-yuransen.jp/



小船進入美景之洞

到訪時剛好趕及乘搭淨土之濱另一款於3月至11月行駛的特製小船，此船最多可坐7人，專遊當地神秘景點青之洞窟，船程僅20分鐘。該洞窟是個海蝕洞，窄得僅容小船駛進，由於地形與海水特性，洞內海水都呈現夢幻的翡翠色，水色反射洞內，感覺更是迷幻。由於此船無遮無掩，如果你上船前買了蝦條，黑尾鷗便會圍着你轉，牠們甚至會豪不客氣地降落在你頭頂上（幸好大家都預先戴了頭盔），真不知該嬲還是笑。特別一提，可別錯過到淨土之濱旅客中心走走，建於2010年的它曾經歷311大地震，館中有介紹當地沿岸的自然生態，絕對長知識。



青之洞窟遊覽船

地址：岩手縣宮古市日立濱町32-4



營業時間：3月至11月8:30am~5:00pm（冬季休業）

票價：￥1,500（約HK$104）

網址：http://j-marine.com/sappa/index.html



淨土之濱旅客中心

地址：岩手縣宮古市日立濱町32-69

開館時間：9:00am~5:00pm（4至10月8:00am-6:00pm）

網址：http://jodogahama-vc.jp/