【大健事】中醫教「Dress Code」可減痛經

都說「女人唔易做」，每次月事來都要捱經痛，經前更不時感乳房脹痛、頭痛、下巴長暗瘡等，數算一下，每個月有三分一的時間都受經期引起的不適所困擾！雖然周期不適非常普遍，但註冊中醫師何慧潔指，每種痛症都是身體發出的健康警號，而她觀察到肝鬱氣滯和寒凝血瘀是都市女性出現經痛的最常見原因。「先說肝鬱氣滯型，由生活節奏急促、生活壓力大所致，患者平日容易心情煩躁，在經前或經期加重，並會出現下腹痛、乳房脹痛、面部暗瘡等，容易有便秘、肚痾交替情況，月經血塊多，而血塊排去後痛楚是會減輕。另一原因是時常穿短裙、短褲或頻繁進食生冷食物，導致寒邪入侵、從而引起的寒凝血瘀型，患者痛經由寒邪收引、氣血循環不通所致，平日手冰腳凍、面色蒼白，月經血塊多，而顏色帶紫及較暗，在冬天痛經會更為加重，熱敷腹部才有效紓緩。」



【止痛藥 治標不治本】

在現代醫學而言，經痛主要分為「原發性經痛」與「繼發性經痛」，前者是指患者骨盆腔內生殖系統沒有明顯的病變，並常見於青年期的女性，尤其以未婚未育者較多，生育後又及在坐月期間進補得當，原發性經痛是會得到改善的；但「繼發性痛經」則是指婦科病變引起，如子宮內膜異位症、朱古力瘤、盆腔炎等，更有機會影響生育，後果可大可小，何醫師亦叮嚀女士們不要「強忍經痛」。「很多女性會以止痛藥來紓緩經痛，但這是治標不治本，因為痛經是由臟腑及氣血功能紊亂而導致，而每次出現痛症都是身體發出的健康警號，只顧截斷痛楚而忽視根源問題，有機會耽誤病情。所以，中醫都不建議患者長期服用止痛藥，應該以針對體質的中藥材治理，愈早求診，治療過程亦愈快完成。」



【坊間論 效果多成疑】

坊間止痛經的說法甚多，如飲用熱朱古力，但何醫師認為此方法存疑。「近年的臨床研究指出，咖啡因重的飲品或食物是會加重經痛，所以咖啡、濃茶、朱古力等都應在經期間避免。另外，辛辣燥熱及寒涼生冷的食物都不宜多吃，因前者可致熱迫血行，令月經過多或不調，後者則造成寒凝血滯，引起痛經、月經過少。經期飲食要以清淡、有營、易消為主。」何醫師續指，月經期間血室空虛，邪氣容易入侵，故必須保持外陰清潔，以免致病原感染子宮，性交、浸浴和游泳等活動都要禁止；而經期亦要避免重體力勞動和劇烈運動如跑步，以免過勞傷腎且耗氣動血，預防月經過多、經期延長、甚至崩漏情況出現。「值得一提，經期也有『Dress Code』的，切忌穿短褲、短裙等露出膝部的衣飾，因為肝脾腎經都會經過下肢影響子宮，如果寒氣入侵會加重痛症。」



【避咖啡因 禁月事行房】

坊間止痛經的說法甚多，如朱古力、飲用熱咖啡等，但何醫師認為此方法存疑。「近年的臨床研究指出，咖啡因重的飲品或食物是會加重經痛的，所以咖啡、濃茶、朱古力等都應在經期間避免。另外，辛辣燥熱及寒涼生冷的食物都不宜多吃，因前者可致熱迫血行，令月經過多或不調，後者造成寒凝血滯，引起痛經、月經過少。經期飲食要以清淡、有營、易消為主。」何醫師續指，月經期間血室空虛，邪氣容易入侵，故必須保持外陰清潔，以免致病原感染子宮，性交、浸浴和游泳等活動都要禁止；而經期亦要避免重體力勞動和劇烈運動如跑步，以免過勞傷腎且耗氣動血，預防月經過多、經期延長、甚至崩漏情況出現。「值得一提，經期也有『Dress Code』，切忌穿短褲、短裙等露出膝部的衣飾，因為肝脾腎經都會經過下肢影響子宮，如果寒氣入侵會加重痛症。」

