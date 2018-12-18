中國移動香港「聖誕勁賞WOW爆咀」　買機送禮或留港外遊都抵到噴汁！

又到聖誕節，又是挑選禮物給另一半的時候，但次次諗到頭都大，送平凡禮物怕對方唔鍾意，送名貴禮物又肉赤。幸好，中國移動香港總為大家諗多一步，特別於佳節當前呈獻「聖誕勁賞WOW爆咀！」大放送，由送禮到外遊都為大家提供多項優惠。



【情侶之選：買機送耳機 煲粥談情最方便】

不少人都會買手機做禮物，當中Samsung Galaxy Note9 128GB是不俗之選。由即日起凡攜號轉台選用中國移動香港4.5G全速本地服務計劃並簽約24個月，即可享優惠價HK$4,998選購此心水靚機的128GB版本；若打算送埋禮物畀自己，可享優惠價HK$2,398買埋Galaxy Watch LTE 42mm，買齊兩者總折扣高達HK$3,400，用來食聖誕大餐都仲有錢剩！特別一提，早前Samsung因應聖誕節加推Galaxy Note9的初雪白版，依家經中國移動香港選購可額外獲贈JBL無線入耳式耳機（價值HK$418），就算買其他色亦送inno3C i9真無線藍牙耳機（價值HK$599），情侶一人買一隻色，就有兩款唔同嘅型格耳機，煲粥談情都方便啲！



【小朋友之選：最型手錶 用家開心買家放心】

情侶以外，小朋友在聖誕節亦等住收禮物，家長一於化身聖誕老人啦！誠意推介「小天才電話手錶Z3 」，此錶提供實時定位、支援4G通話及游泳級防水功能，並可在200多個國家與地區使用，最正是手錶可透過專用App掌握小朋友位置，家長畀小朋友戴就唔怕「拐子佬」出沒，用家開心，買家又放心！優惠方面，由即日起至2018年12月31日，凡新客戶申請選用兒童手錶本地組合或大灣區服務計劃，並承諾簽約最少使用服務24個月，就可享首3個月月費豁免及免費獲贈以上Z3手錶乙隻 ，小朋友戴番學校實「型到跌渣」！



【家庭之選：留港外遊全方位照顧】

聖誕節不但要送禮物，也是外遊高峰期！自今年高鐵及港珠澳開通，唔少香港人都鍾意到大灣區短途外遊，快閃幾天。現在新客戶攜號轉台選用指定大灣區服務計劃並簽約24個月，即可享首3個月月費豁免優惠，新號碼客戶則可享首1個月月費豁免優惠，相當划算！而新客戶攜號轉台選用4.5G全速分享服務計劃並簽約24個月，都可享首3個月月費豁免優惠，抵到爛！



去其他地方旅遊亦有着數！例如指定服務計劃客戶選用「GO! Pass」中、日、韓、泰、英、法等地的數據漫遊組合，可以低至HK$9平均日費享用跨地數據漫遊服務，仲平過你買漫遊卡，但留意番優惠期只去到2019年3月31日，欲購從速啦！



此外，中國移動香港也有不同外遊儲值卡選擇，即日至2019年1月8日，凡客戶於MyLink App 或CMHK網上商店選購，更可享75折優惠！指定儲值卡包括︰中國內地10日/365日數據卡、大灣區3日/10日/30日/365日儲值卡、韓國7日數據卡、台灣7日數據卡、日本數據卡、星馬泰7日數據卡、美加15日儲值卡、澳紐15日儲值卡及俄羅斯10日數據卡，服務幾乎覆蓋半個地球，環遊世界都啱用！



一句到尾，聖誕節無論送禮定外遊，中國移動香港都照顧周到，大家記得把握時間出機兼上台喇！



有關「聖誕勁賞WOW爆咀!」活動詳情，請瀏覽專頁︰ https://www.hk.chinamobile.com/tc/xmas2018.html