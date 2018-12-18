本日日本：日本溫泉100選　草津溫泉16連霸

冬季去日本，最令人嚮往莫過於浸浸溫泉，享受身心的放鬆。而全日本有逾3,000個溫泉地（泉源超過27,000個），選擇多多下，究竟應該去邊個好？唔想煩的話，不妨參考剛剛出爐、備受日本旅遊業界認可的第32屆日本溫泉100選，這個排名由最能掌握旅客溫泉心水的旅行公司及網上旅遊代理派出代表投票而成，投票方法係向相關公司派發投票用的明信片，今次的有效投票明信片達8,337張，而一張明信片最多可填入5個地方，總投票票數為21,649。而第1位是群馬縣的草津溫泉，由2002年的第16屆起，已連續16年獲得首位，第2位是大分縣的別府八湯，由上年的第3位上升了一級，而第3位的岐阜縣下呂溫泉則由上年的第2位下降了一級。



草津溫泉自古已經是享負盛名的名湯，對溫泉泉水水質擁有絕對的自信，而投票者的推薦理由亦以泉質佔了絕大多數。草津的溫泉中心地帶湯畑，及為泉水降溫的湯揉（湯もみ）可算是當地標誌，另外為令溫泉街帶來活力，亦開設御座之湯、湯路廣場等新設施，教訪客充滿驚喜。



第2位的別府八湯係指濱脇、別府、龜川、鐵輪、觀海寺、堀田、柴石及明礬8個溫泉的總稱。分散於市內不同地方，泉質及氣氛均各有不同，讓人感受到不同魅力。而第3位的下呂溫泉，跟草津溫泉及有馬溫泉並列為日本三大名泉之一。對招徠外國旅客及生態旅遊相當熱心。雖然因7月的西日本豪雨影響，於9月計票時只排第7位，但後來卻成功升上三甲。



第4位是跟昨年排名一樣的鹿兒島縣指宿溫泉，第5位是上升了一級的愛媛縣道後溫泉，第6位是下降了一級的兵庫縣有馬溫泉，第7位是上升了一級北海道登別溫泉，頭十位基本上都沒有太多的改動變化，唯一值得注意是石川縣和倉溫泉，從上年11位連升三級，成功進佔了第8位。有如此排名參考，大家當堂識得揀啦！



第32屆日本溫泉100選十大排名

第1位 草津溫泉（群馬）

第2位 別府八湯（大分）

第3位 下呂溫泉（岐阜）

第4位 指宿溫泉（鹿兒島）

第5位 道後溫泉（愛媛）

第6位 有馬溫泉（兵庫）

第7位 登別溫泉（北海道）

第8位 和倉溫泉（石川）

第9位 由布院溫泉（大分）

第10位 城崎溫泉（兵庫）