貓奴實測！　Bosch 2合1吸塵機

一年容易又聖誕，不少人會在家中舉行X'Mas Party，但若然屋企滿布塵埃或貓毛就失禮死人，德國品牌Bosch最近推出的Flexxo 2合1無線吸塵機就有助大家輕鬆打掃家居！



吸塵機重4,000g，拎上手具一定重量，但多得電動刷頭後方兩個滾輪，使用時輕輕力就推得郁，而且轉向靈活，刁鑽角度難佢唔到！配備25.2V鋰離子電池的它提供兩段吸力，以最大吸力測試，推一下就把可地板上的麥皮及麵碎徹底清空，而且吸完出風口沒有異味，證明微細塵粒都吸得一乾二淨。



除了清潔地板地氈，它還備有多件吸塵配件以應付不同角落。全部配件收納於機背位置，抽出手提部分再合併便可使用，方便得來減低遺失機會！當中縫隙吸嘴專用來深入清潔狹縫塵垢，刷嘴更可延伸至55cm，方便清潔天花牆角、燈罩或是廚櫃頂部。



另外又有家具及座椅刷頭組合，兩個吸頭可以拆開使用，清潔家具表面或貴重物品時，可使用有柔軟長刷毛的家具刷頭；清除布藝家具毛髮或灰塵時，則可使用有細密絨毛的座椅刷頭。以布藝梳化作測試，本身表面布滿貓毛，但吸過後一掃而空，而且毛髮沒有倒嘔出來，啱晒貓奴使用。



吸塵機最怕塵袋細，這款吸塵機備有0.4公升塵箱，容積夠大，毋須經常清理。而且在RobustAir System旋風過濾系統及改良的塵箱設計下，塵埃有效分離，塵箱將滿也不影響吸力。電量方面，充電4至5小時夠用55分鐘，Turbo吸力下也有20分鐘，同級中數一數二！當然它非全無缺點，例如手提部分頗重，長時間舉起手吸容易手軟；另外摩打聲幾大，甚至可蓋過電視聲音。只不過整體瑕不掩瑜，賣這個價錢算是合理。