Four Nines　功能性與美學兼備

日本眼鏡品牌Four Nines（999.9）所推出的鏡架設計向來都是以舒適作賣點，透過蛇腹鉸鏈（Jabara Hinge）、逆R鉸鏈（Gyaku-R Hinge）、S形鉸鏈（S Hinge）及U形鉸鏈（U Hinge）設計就可以提升佩戴時的舒適性。過往Four Nines所推出的鏡架設計相對保守（大多為窄長扁框），或者未必可以滿足到每一位眼鏡用家，但近季度品牌於鏡架線條以至細節處理就落足心思，好似今季最新推出的多款鏡架設計都以全金屬眉框示人，保留傳統輪廓同時於鼻樑位置加入嶄新獨創設計，秉承一貫功能性與外形兼備的品牌風格。



今個季度，Four Nines分別有多個全新鏡架款式登場，其中S-160T及S-170T系列（包括：S-170T及S-171T）都是以眉架作設計，但前者就採用多層鏡橋結構，通過獨創設計令鏡框彈性部分被聚集於鏡橋周邊，保持鏡框整體強度，同時進一步提升佩戴時的舒適性，眉框部分更運用了ink-jet 3D打印技術製成，令其呈現出立體感十足的裝飾性效果；後者鏡框亦採用了以可動式雙層設計，透過彈性十足的鈦合金鏡臂令鏡框可以更緊貼頭部，同時亦不用擔心長時間使用會因外力而影響鏡片與鏡框的緊密度。



S-182系列（包括：S-182T及S-183T）則於金屬鏡圈上方加入不同色彩營造出如同眉架的雙色設計，而除了鏡橋部分加大焊接範圍增強剛性之外，鏡臂方面亦運用三條0.65毫米超細β鈦編織成勾耳的「繩手」設計，令整副鏡架呈現出古典氣息。另NPM-80系列（包括：NPM-80、NPM-81及NPM-82）及M-104系列（包括：M-104及M-105）則同樣以膠框作設計，前者首次運用內藏式彈性結構，將彈性金屬部件收藏於連接鏡框及鏡臂的「樁頭」內，營造出一體化的簡潔美感；後者則採用招牌逆R鉸鏈設計，可有效吸收及分散鏡架對頭部所產生的壓力負荷，長時間配戴仍可以保持舒適性。