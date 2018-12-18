聖誕節快到，大家有何心水服飾打扮？動物朋友醒目過人，最近更率先示範特色的聖誕服飾，說不定能成為你的參考對象。



聖誕錫錫

Reagan是隻拉布拉多德利犬（Labradoodle），一身鬆散毛髮，表情傻氣，最愛跟人類做朋友，尤其是小朋友。早前跟小主人換上一式一樣的藍色毛衣，頸項各有一條聖誕燈飾，好一條簡單又繽紛的聖誕頸鏈！人狗對望，更來個熱情的Christmas Kiss，冧死人咩！



人肉聖誕燈

主人於不同時間，在紐約街頭拯救回來的兩位汪星人Sawyer及Charlie，這個一高一矮的組合，縱使身形有着天壤之別，但無損牠們的感情，向來老友鬼鬼，最近更密謀為主人送上「度身訂造」的聖誕禮物：分別用長長的聖誕燈泡及紅絲巾，綁住主人全身及嘴巴。最後再得得戚戚來張Selfie。



微笑聖誕豬

別以為豬仔一定是呆呆的，俄羅斯少女網民nastyachuck飼養的一頭寵物豬，表情多多，就打破這個定律。享受被人輕撫頭仔，更喜歡扮靚靚，應該係因為慶祝佳節（除非唔係），最近愛上戴聖誕帽，微笑示人，率先為大家送上聖誕的祝福。



萌爆鹿仔貓

外國不少喵星人亦率先換上聖誕打扮，像Joey就穿上紅色靚衫、紅色大蝴蝶結，而最「搶Fo」的莫過於雙腳的小鹿鞋仔。牠的朋友仔亦不輸蝕，穿上薑餅服飾，搖身一變成為「薑餅貓」，造型同樣萌爆。