Finn Juhl酋長梳化　成交價近45萬港元

最近有一張經典座椅出現於保利澳門拍賣會，並以超過44.8萬港元成交！說的是已故著名設計師Finn Juhl（1912~1989年）的代表作──酋長雙人梳化（Chieftain Sofa ），以玫瑰木及皮革打造，一身貴氣。



其實追求生活品味者，定必聽過Finn Juhl，他被譽為「丹麥設計之父」，跟Arne Jacobsen、Hans Wegner及Borge Mogensen齊名，1940年推出第一張座椅「Pelican Chair」（鵜鶘椅）已一鳴驚人，它採用人手縫製的布藝製造，配搭柚木椅腳，處處流露圓滑曲線，更被紐約現代藝術博物館（MOMA）所珍藏。值得一提，相比起其他大師的設計作品，Finn的創作相對稀少，但任何一件都是國際收藏家發「椅」夢的對象。以另一件曾在拍賣會中亮相的「Chieftain Chair」（酋長椅）為例，那是他與工匠拍檔Niels Vodder於1949年合力打造的──馬鞍狀扶手配上盾牌形椅背，被認為是丹麥最有創意的設計之一。