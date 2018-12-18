揀啱先買！一次試盡Lenovo獨家產品

雖然網上購物愈來愈流行，但仍有不少人喜歡親手觸摸到產品後才決訂購買。有見及此，香港Lenovo最近特別於銅鑼灣開設首間官方專門店（Lenovo Official Brand Store），也是亞太區第二家專門店。



專門店位於銅鑼灣鬧市，位置便利，而店內產品一應俱全，顧客可一次過飽覽Lenovo不同系列的筆電商品，包括最新Yoga系列、經典商務電腦ThinkPad系列、型格電競Legion系列、輕薄便攜IdeaPad系列等等。顧客更可以到店舖體驗一系列Lenovo網上獨家發售的產品，包括最新推出的高效能商務筆電ThinkPad X1 Extreme、電競專用桌上電腦Legion C530 Cube等等，買之前試清試楚就唔怕買錯啦！



為配合專門店開幕，由即日到2月19日，每天首十位顧客購買專門店指定獨家型號產品，即享8折優惠，而購買其他型號亦可獲得USB-C筆記型電腦行動電源或256GB SSD硬碟乙個。購買自訂配置型號產品，顧客更可於三款精選禮品中任擇其一：Lenovo 65W標準整流器、$150指定品牌禮品卡或運送服務$100禮券。禮品數量有限，送完即止。

