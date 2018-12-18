Ladies’ Night：本周繼續Hot　熱話齊齊Talk

【必學入廚7件事 慳時間慳精神】

高手在民間，尤其網絡上更是高手如雲。經常在YouTube分享生活小貼士的5-Minute Crafts早前又上載了新片段，一次過帶來23個入廚小秘訣。

詳細睇：https://bit.ly/2CilBy8



【Victoria Beckham 10周年 繼續強悍】

不經不覺，Victoria Beckham碧咸嫂創立個人時裝品牌10周年，在這10年間大家可以見到品牌設計技巧和工藝愈來愈成熟精煉，完全創出自家一套Girl Power強悍形象風格。

詳細睇：https://bit.ly/2PHJSAU



【呃Like派對小食 小蜜蜂Cupcake】

就快到聖誕節，如果打算約齊朋友開大食會，推介你跟IG@all_about_recipes這段短片學整可愛蜜蜂Cupcake，就算廚藝麻麻一樣應付得來……

詳細睇：https://bit.ly/2UKdOAa



【今個秋冬6大人氣潮流單品 你買咗未？】

大家入手冬裝時，當然是希望緊貼潮流，買的都是當季最人氣的潮流單品，早前國際網購店Shopbop時尚總監Caroline Maguire，便向時尚網站Who What Wear透露了今年最多人買的潮流單品是那幾項……

詳細睇：https://bit.ly/2Ce0gpz



【本日日本：JR東日本便當大賞 未試記得試！】

每年JR東日本都會舉辦「鐵路便當味之陣」（駅弁味の陣），選出評價最高的鐵路便當，今年的結果已經公布，大家去日本乘坐火車時，別忘了整番個啊！

詳細睇：https://bit.ly/2rAn9gB



【暖笠笠針織小動物 再現銅鑼灣】

今年Fashion Walk 再度邀請本地針織塗鴉工作室La Belle Époque，打造全新造型的聖誕老人、雪人及聖誕鹿，以及一系列萌寵針織手作……

詳細睇：https://bit.ly/2EvKcBK



【Faith Connexion x JOYCE 當搖滾遇上塗鴉】

創立於2000年的Faith Connexion，最初只是一個巴黎潮牌，但發展至今已變成一個聚集各界精英的設計聯盟，在藝術、時尚和街頭文化上不斷作出新嘗試。今個秋冬，品牌與創意團隊中的兩位塗鴉藝術家Vincent Dacquin及Dionysios，打造一個集搖滾與街頭風格的系列，兩位藝術家早前更專誠來港為本地名店JOYCE創作了獨一無二的藝術裝置。

詳細睇：https://bit.ly/2LlPa4L