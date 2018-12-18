Freada快閃店開催　M43 Jacket限定登場

曾任職美式風格選物店FREAK'S STORE公關部門的小笠原希帆（Kiho Ogasawara），日常衣着配搭極具個性，經常愛着用寬鬆剪裁並散發出自然美感的服飾作配襯，去年她更以墨西哥女畫家Frida Kahlo為靈感推出個人服裝品牌Freada，將其推崇自然舒適的寬鬆剪裁運用到系列中各款設計之上。



是次，小笠原希帆就帶同個人品牌Freada新作，越洋來港於中環GOLD YARD開設期間限定店，mrs.workware（主打復古軍裝的WORKWARE女裝支線）亦特別為Freada推出一款兩色限定版M43 Jacket，並於期間限定店率先發售。褸款設計復刻自美軍經典軍褸M43 Field Jacket，採用鈕釦式設計並附有插袋及隱藏內袋，於手袖及領位加入羅紋橡筋增強其保暖效果，同時亦可以將人造毛內裡反轉作雙面着用，方便女生們隨個人喜愛，配搭到不同造型風格當中。