【決性11點】做手術治早洩　小心後遺症

Q:本人40多歲,已婚,自十幾年前新婚有第一次性行為後,就發現自己有嚴重早洩問題,大約2分鐘就完事,這種私事只有我和妻子知道痛苦,別人看起來我們家庭生活美滿,甚至有人叫我做多仔公,其實生完一個又一個不代表我的性能力了得,只是誤打誤撞連續受孕。自問陰莖勃起時外觀還算雄偉,可惜是快槍手,這真夠諷刺了吧。由於性生活長期不能滿足妻子,自信心也長期低落,近日經友人介紹返內地醫院求醫,醫生建議本人進行陰莖背神經離斷手術,令陰莖減除敏感,這手術真的有助改善早洩問題嗎?要做手術,我是很猶豫不決的。

陳先生



A:早洩(Premature Ejaculation, PE)令愈來愈多男性受困擾,亦有年輕化趨勢。世界衞生組織定義早洩為「無法延遲射精以充分享受性愛,其表現為射精發生於性交進行前或剛開始性交時」(The inability to delay ejaculation sufficiently to enjoy lovemaking, which is manifested by either an occurrence of ejaculation before or very soon after the beginning of intercourse)。早洩在時間上的定義,世界衞生組織定義為15秒內射精,而性治療界別則將之定義作1至2分鐘內射精而未能使伴侶雙方獲得性滿足為早洩。

閣下自婚後一直受早洩困擾,的確早洩並不會妨礙生育,不同於勃起功能障礙因未能成功性交而導致後天的不育問題。閣下將治療早洩的行動拖延了10多年,嚴重地損耗伴侶親密關係和打擊自我形象,如今嘗試改善是正面積極的做法,可是卻應審慎,不應鹵莽決定去亂動刀,輕率地接受某些高風險、未獲醫學界認證的手術,其中陰莖背神經離斷手術正是一直受質疑和非議的高危手術。

陰莖背神經離斷手術,其過程是透過開刀,解剖出陰莖背神經,然後切斷若干條伸延到龜頭的背神經分支。如此在陰莖背切一刀,縫合傷口便算完成手術。這項手術的理論基礎是早洩常因性感覺神經過分亢奮或敏感而引發,通過手術切斷一些性感覺神經,可即時令龜頭敏感度降低,從而使男性可延長性交時間。然而,此項手術的成功療效和安全性備受醫學界懷疑,理論上說得頭頭是道,臨床上卻會造成災難性和不可收復的後遺症,包括切口爆裂、流血不止、感染而引起迸發症,此外若被切斷的性感覺神經數量過多,會帶來陰莖麻木、失去官能感覺、勃起功能障礙、性無能等問題,而這是永久的後遺症,難以逆轉。例如一份由專業團體發布的《2014早洩診斷及治療指南》已點名指出「陰莖背神經切除或可導致性功能的永久性喪失,不推薦用於早洩治療」。建議閣下在香港接受泌尿科的正規評估和治療,現時早洩患者可經由醫生處方藥物以快速達致延長性交時間之效,同時可接受認知行為治療以重新訓練性耐力以長遠改善早洩問題。



李偉儀