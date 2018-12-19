生活小百科：自製窩心聖誕卡　有溫度的祝福

下星期就是一年一度的聖誕節，相信不少人都會邀請朋友到屋企開Party，即使無法見面，亦會送上遠方的祝福。可是，比起冷冷的WhatsApp Message，親手製作的邀請卡和聖誕卡相信會窩心得多，就像以下的幾個方法，只需要一些簡單技巧，就可以製作一張既可愛，又充滿心思的聖誕卡。



1）立體聖誕樹

準備一張綠色卡紙，對摺後畫上多對長短不一的對稱線，沿線剪開後，把可活動的部分向內屈曲，再在頂部加上星形剪紙，就會成為一棵立體的聖誕樹，最後再貼上紅色底紙，聖誕氣氛一流。



2）新年倒數祝福

先在祝福卡上畫上粗體的「2019」字樣，除了底部和頂部，其餘部分均用𠝹刀沿着字型𠝹開，貼着頂部的位置則𠝹2條對稱的垂直線，最後再把字型向內摺，就可以營造「2019」衝到面前的效果。



3）可愛大眼仔

先在聖誕卡的內頁貼上一粒小眼珠，再在封面的相同位置剪一合適小洞，之後就可以發揮創意，在內頁為眼珠畫上卡通造型，而封面則寫上各種對白，Cute到爆。



4）冬日雪人

與聖誕樹做法相似，先準備一張白色卡紙，對摺後畫上一對距離較遠的對稱線，沿線剪開後，把可活動的部分向內屈曲，再在新摺口畫上一對距離較短的對稱線並剪開，之後再重複一次，最後再貼上眼耳口鼻、帽子和樹枝手就大功告成。



資料來源：5-Minute Crafts