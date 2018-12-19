破浪而來！　水行俠Figure鱗甲逼真

DC擴展宇宙成績口碑不敢恭維，但由「鬼王」溫子仁執導的《水行俠》試映卻被影評人激讚，早前電影於內地搶先上映，其票房也表現優異。香港方面，電影即將上畫，本地人偶品牌Hot Toys遂乘勢推出1:6 Action Figure，想近距離欣賞外國版徐錦江的英姿，就要入手！



電影中水行俠戰衣源自漫畫經典造型，Hot Toys這方面以戲服功力還原過來，全套黃綠色戰服表面塗有金屬塗裝，並加入魚鱗般的層次細節，同時腰間掛有腰帶連護甲，配合綠色貼身長褲及仿金屬質感的小腿臂護甲與長靴，做工精細盡顯霸氣！



演員Jason Momoa身形健碩，廠商特別為此打造一個高約33cm丶具有逾30個關節的高可動專用素體，而胸腹之間更特別加入可動關節，令摺腹甫士更自然逼真。頭雕方面，由韓國頭雕師Lee So Young聯同藝術總監JC. Hong聯手打造，五官輪廓似足Jason Momoa，美中不足是長髮為軟膠而非植髮，而斜視雙眼又少了份殺氣，個人認為還有改善空間。配件則有一把三叉戟、多對替換手掌及一個仿海洋情景人偶地台，數量不多勉強夠玩。



以上Figure由即日起接受顧客預訂，預計2019年第3至第4季派貨。至於男士們最關心的問題，究竟女神Amber Heard會否有Figure﹖記者問過有關方面，官方暫時三缄其口，但根據慣例，推出的機會相當高呢！



推出日期︰約2019年第3至第4季

註︰圖片所示並不是最後的產品原型，等待批核中。

