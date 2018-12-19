三界五行：了解內在性格　及早改善

天秤座，性格優點是公平公正，善於交際，辨別是非的能力比其他星座的人高，忍辱負重，可以擺平別人難以協調的事情，以理服人，令人心悅誠服，有眼光，有魅力。有待改善是，左右逢源如果拿捏不好，就會變成左右為難，甚至優柔寡斷，議而不決，決而不行，愛管閒事變成無事忙。



天蠍座，性格優點是獨立特行，講原則，律己甚嚴，善於觀察也善於分析，胸懷大志，做大事不拘小節，鎖定目標，就全力以赴。有待改善是，記仇，睚眥必報，狂妄自大，懷疑心重，不容易相信別人，對別人要求太高，須學習如何寬以待人。



人馬座，性格優點是活力充沛，不滿足現狀，上進心強，膽大心細，熱心助人，有引領潮流的魄力和魅力，浪漫，風流倜儻，熱愛生活，懂得享受。有待改善是，過分喜歡表現自己，感情用事，盲目樂觀，喜歡先花未來錢；因此需學習接受意見，控制花費，以及積蓄，理財能力有待提升。



山羊座，性格優點是，意志堅定，堅持原則，不容易放棄，聰明好學，奉公守法，穩健可靠，腳踏實地，潔身自愛。有待改善是，自命清高，不容易接受別人的意見，不容易相信別人，固執己見，太愛面子，待人接物處事欠缺靈活，提升生活的樂趣和品味。



方向宇