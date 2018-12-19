我係「敢」煮：羊腩點分新鮮同急凍

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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天氣凍，作為廣東人嘅你同我，好自然會諗起禦寒3寶，分別係蛇羮、糯米飯同羊腩煲。蛇羮雖然可以自家製，但新鮮或冰鮮蛇肉一啲都唔易買，兼夾製作非常需時，用料亦十分之多，加埋食用嘅薄脆、菊花等配料，小妹建議人小小嘅，不如直接到蛇舖食一兩碗熱辣辣嘅仲划算。



至於糯米飯，係，原本都有諗過介紹一下，但好姊妹啱啱撥個輪嚟問開整羊腩煲買料驚畀人呃，問究竟點分新鮮同急凍扮新鮮，小妹便靈機一動，搶先糯米飯講解一下羊腩呢個Topic喇！



小妹本身怕羶，之但係身邊人個個愛羊羶，話番轉頭，如果食羊無咗嗰種獨特羶香，又點算食羊呢！如果大家想羊肉肉質瘦（唔好太多肥膏嘅話）又肉味濃兼且夠晒羶香嘅話，大家可以選用黑草羊嘅羊腩或肋排，如果想食少少羶（甚至不大羶）嘅話則可以揀選山東羊。



其實隨便走入任何一個街市，搵到一個肉檔或一間肉食店都可以選購得到唔同款式嘅羊肉，之不過，當中以鮮羊肉最能嘗到質感與肉香，價格亦較冰鮮同急凍嘅來得貴。然而，有些肉販會將急凍羊肉解凍後當鮮羊肉出售，大家應該點分辨呢？最簡單嘅方法係，試下啲肉黐唔黐手！



鮮肉有樣特性，就係軟熟富彈性，攞上手時會有少許黐黐立立嘅黏手感。此外，要留意色澤，鮮肉普遍肉色紅潤，不會帶瘀黑，如肉身帶適量油花就更好；如連皮，皮多呈啡啞色，不要挑選一些灰灰黑黑或太過鮮潤色澤嘅款式。話明係羊腩煲，當然要揀腩近肋骨位，肉質鮮嫩而不會太肥。



雖則話羊腩唔夠羶唔好食，但黑草羊堅羶，所以都係要做一些減低羶味嘅步驟（放心，只係減，辟除唔晒嗰陣羊羶味嘅），等一家大小都可以送飯。最簡單嘅方法係，羊肉洗淨之後瀝乾水，白鑊燒熱後落羊肉乾炒即可，之後可以落啲米酒或黃酒炒香，如想進一步減低羶味，可以加水，落薑片、葱段略煮後盛起，有助去除血水、羊脂及羶臊味。有大廚亦建議可用普洱茶葉泡水，隔葉茶後放入香料來汆煮炒過嘅羊肉，亦同樣具辟羶腥之效。



至於燜煮羊腩，則百家有百家方法，一般會用上南乳、柱侯醬等醬料混以八果、香葉等香料燜煮而成，配以枝竹、冬筍（皮膚唔好可不落）、冬菇等，送飯佐酒一流，食完成身暖晒！