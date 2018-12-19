開箱男：Lenovo ThinkPad P1　輕巧機動工作台

現今世界做任何事都講求快速即時，所以不少從事商務或設計的人士，都會隨身帶着Notebook四處走，而Lenovo新一代的ThinkPad P1，為廠方現時最纖薄輕巧的流動Workstation，更配備第8代Intel Xeon或Core處理器強勁效能，隨時隨地打開都能夠處理影像和文書工作。



18.4mm纖薄厚度

ThinkPad系列向來以高效耐用見稱，今次P1都不例外，唔單止通過12項軍事級要求和超過200項測試，例如濺水、掉落、極地環境都頂得住，機面用上「招牌」的啞黑色，角位亦有黑色ThinkPad標誌，勝在低調唔浮誇，再配合碳纖及鎂合金物料打造，硬淨又見輕巧，機身僅有約1.7kg重量，而厚度只有18.4mm，真正做到超輕激薄。機旁備有多個擴充端子，包括兩個Thunderbolt 3、兩個USB 3.1、HDMI 2.0、Mini Gigabit Ethernet、3.5mm耳筒接口、SD記憶卡槽，夠晒齊全。



15.6吋全高清屏幕

P1配備15.6吋大型屏幕，支援全高清（1,920×1,080）IPS顯示器，而且翻開角度達180度，以便用家躺平在桌面上工作，設計夠貼心，至於鍵盤間距適中、回彈力恰到好處，打字舒適，更可選擇開關鍵盤的背光效果，昏暗環境工作都冇難度，更保留「招牌」的紅點TrackPoint設計。若然用不慣紅點TrackPoint，P1亦配備大大塊觸控板面，觸感反應靈敏，而旁邊更設有指紋解鎖，保護電腦內的重要資料，唔需要記密碼就開到機。至於P1的續航力表現亦不俗，可使用長達13小時，而且跟機的火牛比以往縮小三分一左右，方便攜帶，加上機身內置雙風扇散熱冷卻技術，就算多工作處理都不會過熱。



可選Intel Core i7或Xeon E處理器

今次P1提供Windows 10專業版及工作站專業版兩種配置選擇，前者內置Intel Core i7-8750H處理器、16GB RAM、512GB SSD、NVIDIA Quadro P1000顯示卡，至於後者則用上Xeon E-2176M處理器、32GB RAM、1TB SSD、NVIDIA Quadro P2000顯示卡，今次測試的P1為Windows 10專業版，使用《PC Mark》跑分為4,520分，表現相當理想，而《3D Mark》跑分則是1,596，處理圖像的能力尚可接受，試播《Avengers 4：End Game》全高清預告片，畫面精細連人物上的皮膚都睇得清楚，加上暗位細節盡現，不會有死黑情況。



規格表

處理器：Intel Core i7-8750H/Xeon E-2176M

記憶體：16GB RAM/32GB RAM

硬碟：512GB SSD/1TB SSD

顯示卡：NVIDIA Quadro P1000/NVIDIA Quadro P2000

屏幕：15.6吋（1,920×1,080解像度）/15.6吋觸控式（3,840×2,160解像度）

作業系統：Windows 10 Pro/Windows 10 Pro for Workstation

體積：361.8×245.7×18.4mm

重量：約1.7kg

