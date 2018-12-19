Nike首對大中華女運動員限量波鞋　歐鎧淳專屬

當今本地運動員Icon之一歐鎧淳（Stephanie Au）不只是大家心目中的女神，最近更成為Nike的靈感女神，以她為靈感設計出全新特別版Air Max 270。今次的Stephanie X Air Max 270最巴閉之處，是品牌首次以大中華女運動員為靈感設計產品，原來這個合作源自今年初的Air Max Day 2018宣傳活動。當時Stephanie被傳媒邀請參與Air Max的Customization活動，創作其專屬的Air Max 270。她以其最熟悉的「水」為創作靈感，將閃石貼滿整個鞋踭，恍如泳池面的盈盈水光。這雙獨一無二的運動鞋旋即於網路上引來不少回響。Nike深受Stephanie的正面感染力打動，決定參考她的創作，最終設計出這款限量版全新Air Max 270。



這對波鞋以白色為主色，鞋踭位以銀色Bling Bling設計，展現出Stephanie與「水」密不可分的關係。品牌亦特意把她的個人目標時間00:59:99刻上運動鞋上，藉此展現Stephanie不斷推動自己進步的堅毅意志。 鞋款還聯同「點滴是生命」合作推出限量珍藏版Air Max 270 Box Set，並會於時代廣場Kicks Lounge作獨家發售，名額100個，顧客可得到以「水」作設計靈感的精美鞋盒及歐鎧淳親筆簽名感謝卡，別具紀念價值。每對限量珍藏版Air Max 270 Box Set的其中HK$500收益將捐贈到「點滴是生命」，而Nike將會額外再捐贈HK$500，換言之每售出一對限量珍藏版Air Max 270 Box Set，「點滴是生命」將獲得HK$1,000的捐款，非常有意義。