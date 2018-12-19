Paul Smith x 曼聯　普巴、迪基亞齊賀……聖誕！

昨晚曼聯宣布炒摩連奴魷震驚球壇，不只曼聯迷要請小鳳姐出場慶祝，連普巴都忍唔住即刻Post文暗寸。另一邊廂，Paul Smith亦聯同普巴，仲有迪基亞及馬迪爾齊齊聯手慶祝……品牌同曼聯合作推出別注配飾系列。



其實Paul Smtih自2008年開始已為曼聯職球員設計官方西裝制服，今次兩大單位進一步提升合作關係推出聯乘系列，當然以紅魔鬼的紅色做主色，主打兩款印有曼聯復古圍巾及花形徽章的相片印花圖案設計，產品包括手提電腦袋、小物袋（Wash Bag）、記事簿、皮革銀包及卡片套，以及iPhone 8保護套。系列亦推出以曼聯球隊配色糅合Paul Smith經典條紋設計的羊毛圍巾及襪子。另外，為配合Paul Smith西裝設計，系列同時包括兩款條紋款袖口鈕及配有曼聯會徽的領帶，並備有紅或黑兩色作選擇。此系列於全球指定Paul Smith專門店、奧脫福球場Manchester United Megastore及其官方網上商店有售。全個系列紅色設計充滿節日氣息又易襯，各位曼聯迷大可入貨用來慶祝……聖誕！（你想慶祝第二樣都得嘅……）