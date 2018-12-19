關於HMV　6件你要知的事

在香港有25年歷史的HMV自願清盤，假如沒有白武士，便會跟大家告別了。HMV跟不少香港樂迷一起成表，到HMV聽歌揀碟是不少人的共同回憶，今天便為大家一起回憶HMV的大小事。



一：香港第一間HMV在哪裏？

HMV於90年代開始向全球擴張，並於1994年登陸香港，而本港第一間HMV，就位於銅鑼灣皇室堡。



二：香港最大的HMV在哪裏？

90年代是香港樂壇最百花齊放的時期，而HMV也在90年代經歷全盛期，於95年開業的尖沙咀分店，位於北京道與漢口道交界，樓高四層、面積約3萬呎，曾是全港最大型的唱片店。不過後來尖沙咀店先後遷往亞太中心及iSquare，規模也愈來愈細。

到了2015年，位於名珠城的HMV銅鑼灣店，佔三層樓，面積近四萬平方呎，不過賣唱片的面積已大幅縮水，其中一層更是餐廳及酒吧，已經不是純粹的唱片店了。



三：HMV曾在哪齣電影中出現過？

在電影《寒戰2》中，文詠珊跟蹤梁家輝被發現的地方，正是位於中環的HMV ideal，這家店環境着實不錯，正好配合電影的格調。



四：HMV曾經有中文名？

其實HMV也曾經有中文名，就是「音樂無限」，不過大部分人仍愛稱之為HMV，大概有點多餘，很快便被大家淡忘了。



五：HMV同狗狗有緣？

近年HMV變埋小食店，熱狗仲好受歡迎！HMV的確同熱狗有緣，HMV的Logo就是一隻狗狗站在留聲機前。話說英國畫家Francis Barraud自他去世的兄長繼承了留聲機及一大堆錄了他聲音的錄音，發現兄長生前飼養的小狗，每次聽到唱片，都以為主人在說話，便跑到留聲機的喇叭前，Francis Barraud便把這感人的情景畫下來。到了1899年，Francis Barraud把油畫改成Logo並賣給留聲機生產商The Gramophone Company，1921年，The Gramophone Company在倫敦開設唱片店，亦以此為商標。



六：HMV全寫是甚麼？

剛才說到英國畫家Francis Barraud的畫成為HMV的Logo，這幅是畫有名的，原為His Late Master's Voice，但大家覺得太傷感了，最後就改成His Master's Voice。當The Gramophone Company以這幅畫為商標，唱片店亦順理成章名為His Master's Voice，也就是今天我們所稱的HMV。