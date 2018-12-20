三界五行：克服先天性格弱點　發揮所長

水瓶座，性格優點是高瞻遠矚，銳意創新，永遠保持新理想、新意念，樂意與人分享物質生活，也分享精神生活，心地善良，不炫耀，真心助人。有待改善的是，率性而為，想做就做，有時甚至為達到目的而不擇手段，思想較開放，容易招惹爛桃花。



雙魚座，性格優點是智商情商都高，對未來充滿幻想和憧憬，隨遇而安，懂得把握機會，既可乘風破浪，又可逆流而上，有公德心，照顧別人。有待改善的是，做事缺乏周詳計劃，往往忽略危機風險評估，失敗了就會沮喪；感情過分豐富，容易相信別人，有時甚至好歹不分。



也許有人會問，為甚麼自己沒有相關星座的缺點？答案很簡單，你應該感謝父母以及親友、老師，是他們在你不知不覺之間，助你克服先天性格弱點，潛移默化，發揮了優點。也許有人會問，為甚麼自己沒有相關星座的優點？這個答案問問自己就知道。是你一直沒有注意到，不知道自己有這樣的天生優點，天生我才，卻不懂得如何發揮，「悟以往之不諫，知來者之可追」，從今以後發奮做人，不再埋沒自己，應該大有作為。



一切命理評價，都是或然，並非必然，命理說某人是文章魁斗，某人自命有文昌星拱照，懶讀書，功名何處來？命理說某人長命百歲，但某人有恃無恐，酗酒吸煙，暴飲暴食，夜夜笙歌，放縱色慾，好勇鬥狠，又何來健康長壽？



方向宇