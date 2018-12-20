FoodieCurly鬈毛妹：用溫泉水泡美食

如果大家去台北玩，我介紹大家去一個近郊的景點，可以用溫泉水煮食和泡腳，而且費用全免（食物另計，不過都很便宜），是親子同遊的好地方。說的是位於宜蘭的清水熱地，早前曾經關閉作改善工程，不過現在已經重開，大家可以計劃行程了！



清水地熱位於清水村南側的溪谷，42年前有石化能源公司在此進行勘探，發現有豐富的地熱資源，於是建造成了全台首座地熱發電廠，現時遊客中心使用的泉水，溫度高達攝氏95度，要烚熟食物毫無難度。



這裏有幾個供人用溫泉水泡食物的熱槽，只要買滿指定金額，遊客中心就會免費借出竹籃給你在熱槽內泡食物（另加按金），看看牌子，食物一點都不貴，我們買了一根粟米、一條粟米芯、兩顆雞蛋及兩顆鳥蛋，才不過數十元台幣。



根據指示卡提議的時間，我們用熱水將食物泡熟，然後再拿到旁邊的冷水池，為食物降溫，之後就可以走到旁邊的石枱椅子，舒舒服服地享用了。粟米粒粒都金黃色，爽口甜美，是必吃推介；粟米芯很新鮮，從來都沒見過連葉連鬚的粟米芯呢！我們還成功炮製出流心的溫泉蛋，好吃得很！



很好玩？還未結束！因為旁邊還有免費泡腳的設施，泉水溫度約在攝氏42度，好舒服。我們泡了約20分鐘，腳掌都變得通紅了，血氣運行，全身都熱燙燙的，好Relaxed，身心舒暢！



FoodieCurly鬈毛妹：https://www.facebook.com/foodiecurly/

