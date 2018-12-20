靈敢侶情：惡妻的背後……

去上海街買拍攝《靈感煮意》的用具，在收銀處，突然有人問：「可否跟你拍照？」



話說那天，我披頭散髮，穿得闊袍大袖，聽到這句，當堂嚇一嚇，心裏立即出現這句：「周靈山你人前人後兩個樣」，哈！



拍照後，好笑的事來了，這位讀者告訴我：「其實我上次見過你，不過你正在鬧老公，所以不敢叫你。」



一般人聽到，應該會尷尬得滴汗，但我反而哈哈大笑。



因為我的確經常鬧老公，這是事實，我做得出，就敢認。



我鬧他，主要有兩個原因，一是他沒記性，叫他買「上次吃過的那款芝士」，卻毫無頭緒。二就是，他「又」做了很危險的事。



就好似上星期，我在廚房叫出客廳，要他給我拿家裏最鋒利的廚師刀，他竟然……



將刀尖對着自己的肚皮，單腳站，俯身傾前，把刀交給我。



為何要這樣？因為由客廳進入廚房，要換拖鞋，他大概是不想換，於是做出這個動作，在不用換鞋之下，身體仍可傾入廚房，把刀交到我手上。



見到他這個有如「小李飛刀可能虛發」的危險動作，我先接過廚師刀，放在安全的位置，然後氣聚丹田，張開口，使出聲波功，出力大罵！



「你是不是瘋了？你有否想過假如你失平衡，向前跌，刀尖會插進你的肚皮，你會死的！你嫌命長了是不是？這樣死了留我一個人在世上，你好開心啦？（下刪約一千字，其中包括「拿刀的安全指引」）



當然，他又是一臉無辜地對着我，可能心裏還在想：我難得記起那一把是最鋒利的廚師刀，你不讚我，反而罵，嗚嗚……



不少太太都會說：我家有兩個兒子，大仔是丈夫，二仔是我生的。外人聽上去，總覺得有點難聽，但當你身處其中，自然會明白：



「睇少你一眼都唔得嘅！」



還未計，有時兩仔爺會合力「攪亂當」，激到你扎扎跳。



不過呢，勞氣歸勞氣，亦沒有老婆會想做惡妻，但過後我又會想，他在我身邊，一定是活得太放心，於是連警覺性都低了。



所以有時見他買旗，路過捐款箱又會放下一百元，出糧時亦會順道過數給慈善機構，我都會很感激地想：他善良，又傻頭傻腦，都是好的，就由我保護他吧。總好過，他事事煩躁，天天用粗口問候人，跟我過不去。



激心背後，存在幸福。



讀者們，下次在街上遇到我在鬧老公，不用怕，即管叫我啦！他肯定會好感激你替他逃過大難，哈哈！



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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