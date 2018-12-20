【回憶崩壞】2019五套令人不安的真人改編電影

2019年將有多套令人期待的猛片上映，除了《Avengers: Endgame》等超級英雄繼續登場外，《Toy Story 4》、《馴龍記3》等動畫亦充滿話題。不過來年亦有不少動漫/電玩真人改編電影，單看海報和Trailer，已令不少粉絲和網友感到不安，未知各位的童年最愛會否「崩壞」收場？



1.《超音鼠》藍色長腿嚇人

《超音鼠大電影》改編自SEGA招牌遊戲《超音鼠》，外國展出的海報見到藍色毛毛長腿，不過重點反而是由占基利飾演蛋頭博士，更加有睇頭。

預計上映日期：2019年11月8日（美國）



2.《阿拉丁》Will Smith藍色燈神

迪士尼經典卡通《阿拉丁》再度以真人版示人，今次藍色燈神除了CG之外，更找來Will Smith飾演。網友更把Will Smith髹上藍色來惡搞呢！

預計上映日期：2019年5月29日（美國）



3.《獅子王》嚇親細路

《獅子王》的動畫、舞台劇等相信大家都看過。2019年暑假檔期上映的真人版，CG做得假又會被粉絲鬧，做得太真又會變成National Geographic影片，會唔會嚇親細路？

預計上映日期：2019年7月19日（美國）



4.《Pokémon: Detective Pikachu》毛公仔比卡超

由荷里活接手拍攝的真人版《Pokémon: Detective Pikachu》，無論叫比卡超定皮卡丘的造型，都似足毛公仔，反而期待戲中男主角Ryan Reynolds的演出。

預計上映日期：2019年5月10日（美國）



5. 《小飛象》添布頓力挽狂瀾

又一經典作《小飛象》被拍成真人版，雖然由鬼才導演添布頓執導，但小飛象的大耳朵造型始終沒有動畫般可愛，小朋友會開心到大叫定嚇到尖叫呢？

預計上映日期：2019年3月29日（美國）