【健樂事】派對連場易食滯　普洱可急救　

星期六是冬至，下星期就是普天同慶的聖誕節，然後就到除夕，一個接一個佳節，意味聚會也是多籮籮，親朋聚首離不開飲飲食食，但每個人的「食力」也不同，腸胃疲弱者，要

是食物未能及時消化，便會出現胃部不適、食欲下降、飽滯感等徵狀，簡單來說就是食滯。



【普洱去油膩】

食滯的感覺令人難受，要化解，卻同時可由飲食入手，其中最簡單的消滯方法是餐後來一杯普洱茶，原來普洱茶屬性溫和，還具暖胃、消脂去油膩、降血壓、降血脂的作用，的確可加快消滯。



【湯水可消食】

一些開胃消滯的食物，如山楂、穀芽、麥芽等，都有效解除膩滯感覺，其中山楂含山楂酸等多種有機酸，可促進肉食消化，分解脂肪。



山楂消滯湯

功效：消食化滯、理氣除脹，適合因飲食油膩、肉食或麵食積滯者。



材料：山楂3錢、炒麥芽5錢、炒穀芽5錢、陳皮一角、薑3片



做法：

1.將所有材料放進煲內，加入5碗水以大火煲煮。

2.水沸後轉文火，煲1小時後即可加鹽調味飲用。



備注：胃酸過多者及孕婦皆不宜飲用。



陳皮節瓜湯

功效：消食健脾下氣



材料：黨參3錢、陳皮2錢、枳實3錢、節瓜1斤、瘦肉半斤、鹹蛋2隻



做法：

1.先將鹹蛋搗爛拌勻，節瓜與藥材另先煮熟。

2.放瘦肉，最後放入鹹蛋稍滾即可。



【穴位按摩都有效】

要消滯，穴位按摩也是可行的方法，可採仰臥或正坐姿勢，然後輕力按摩肚臍正中、左右各外開2吋的「天樞穴」，能收消滯、疏調大小腸的功效。按摩時，注意左右手分別壓於左右樞穴，輕力按揉10秒、休息5秒，連續按摩1至3分鐘，以5分鐘為限，早、晚各一次，便能紓緩不適。

