本日日本：東京直擊　光之童話國

如果日本大阪的燈飾是震撼澎湃，那東京的燈飾，就是很夢幻、很童話那一種。像在東京Caretta汐留的「迪士尼MovieNEX公主系列點燈活動」，利用了25萬顆電燈裝飾，炮製出動畫電影《魔雪奇緣》與《魔髮奇緣》的童話世界。來到現場我果然看到的冰雪女王Elsa的冰「燈」城堡，它每15分鐘就會上演聲效配合萬千星光的燈光音樂Show，電影中動人樂曲的起伏，配襯變化萬千燈光色彩，視覺震撼動人。現《魔雪奇緣》與《魔髮奇緣》主題燈飾將會每周輪流更換上場。而在每晚8：45後更會換上《美女與野獸》主題燈光Show，記緊留意。



在東京涉谷的代代木公園亦有「青之洞窟Shibuya」燈飾活動，去年就有267萬人次到訪。從涉谷站開始沿公園通走，都會見到藍色的樹燈，進到代代木公園，就更見到全長800米的櫸木道已變成一條藍色隧道，成排樹林道上擺滿共60萬顆藍色燈泡，恰如其名「青之洞窟」，而地上亦鋪上了反光膠布，像水面倒影着樹上藍光，氣氛迷幻神秘。



而在台場VenusFort商場內，也有由光之藝術團隊「teamLab」設計的七彩波波聖誕樹（Tree of Resonating Spheres），此樹不見樹葉，全用發光的彩色大波波代替，高逾8米、直徑最闊6米，它更加入了「互動」元素，只要你觸碰波波，聖誕樹上球體就會產生「光之連鎖反應」變出繽紛色彩，絕對是最特別的聖誕樹。



最後是在東京六本木Tokyo Midtown舉行的「Midtown Chistmas 2018」，當中燈飾分為宇宙光、從地球俯瞰5,000星球、星球誕生及星屑宇宙共4個部分，晚上定時有長約12分鐘的泡泡霓彩燈飾演出，由100個大燈球與45萬顆泡泡組成，參觀者可透過當中的燈光變化，感受恍如宇宙大爆炸到星球誕生的奇妙過程。此活動將在聖誕節後結束，勿錯過最後機會。



2018 Caretta Illumination「迪士尼MovieNEX公主系列點燈活動」

日期：即日至2019年2月14日（1月1日、1月2日暫停）

地點： Caretta Shiodome B2F Caretta Plaza （東京都港區東新橋1丁目8-2）

時間： 5:00pm~11:00pm （1月3日後改6:00pm開始）

網址： http：//www.caretta.jp/Illumination/index.html



青之洞窟Shibuya

日期：即日至12月31日（涉谷公園通燈飾至2019年1月16日）

地點： 涉谷公園通~代代木公園內（東京都涉谷區代代木神園町2-1）

時間： 5:00pm~ 10:00pm

網址： http：//shibuya-aonodokutsu.jp/



Tree of Resonating Spheres

日期：即日至2019年2月下旬

地點： VenusFort Olive廣場（東京都江東區青海1-3-5）

時間： 11:00am~ 11:00pm （每日時間略有差異）

網址： https：//www.teamiab.art/fr/e/venus fort-tree/





Midtown Chistmas 2018

日期：即日至12月25日

地點： Grass Square （東京都港區赤區9-7-1）

時間： 5:00pm~11:00pm

網址：http：//www.tokyo-midtown.com/jp/event/xmas/illumination/

