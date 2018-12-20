粉絲必入！限定Sanrio×BEANS無線耳機

唔少Sanrio嘅角色大人、細路都鍾意，本地配件品牌THECOOPIDEA繼今年4月與Hello Kitty Lifestyle Concept合作之後，最近再玩限量聯乘，而且仲係大家更熟悉嘅卡通人物，包括Little Twin Stars、玉桂狗（Cinnamoroll）及布甸狗（Pompompurin）。今次聯乘的產品繼續係原本主打簡約設計的真無線耳機BEANS，左右耳機、充電收納盒都會印上相關卡通人物，既卡娃兒又實用！



設計最有特色就要數Little Twin Stars，皆因左右耳機分別印上KiKi及LaLa，而耳機外殼的顏色分別是KiKi頭髮的藍綠色及LaLa頭髮的粉紅色，鴛鴦色設計夠晒搶眼。



規格方面與原版BEANS相同，5.5mm單元、藍牙4.2技術、IPX4防潑水功能等。另外，左右耳機均設有一個按鍵，方便操作播放/暫停音樂、調校音量等功能。至於續航力，電量可連續播放3.5小時音樂，配合充電收納盒更可連續音樂播放25小時。