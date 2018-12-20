羽田機場新設施　多圖睇真啲

之前報道過，羽田機場第1航運大樓5樓會開設全新綜合商業設施THE HANEDA HOUSE，剛於昨天正式開幕，入面的14間店舖環境也全面曝光！其中焦點之一的Q's for-rest，本身既有辦公地方租借兼設有Cafe，不過更正係提供15分鐘頭部按摩的服務，無論你是否有工作在身，抑或帶着旅程的勞累，都可以鬆一鬆，而店內則以以紐約商業區街道為布置概念，感覺相當時尚。

另一間注目店有航空公司ANA跟芝士撻專門店PABLO聯乘的咖啡店ANA Hangar bay Cafe by PABLO，店舖面積達150平方米，由著名創意隊伍The Sazabi League監製，帶來美國西海岸的木造飛機庫感覺，而店內會展示ANA的飛機庫及相關器械圖片，亦會以飛機零件及工具作為內部的裝飾。你可享用到PABLO mini的芝士撻系列，店舖限定的Tiramisu味馬斯卡彭起司，以及咖喱飯及意粉等輕食。而著名偶像團體EXILE所屬的LDH藝能事務所在這裏開設餐廳LDH kitchen THE TOKYO HANEDA，餐廳面積達826平方米、賣點是內裏設有舞台，有LDH旗下藝人到來作現場表演。

服裝店方面，有著名服裝集團Onward以全新數據庫開設的訂造男士西裝店舖KASHIYAMA the Smart Tailor，最快可一個禮拜起貨，而且想訂第2件的話，可上店舖的官網挑選設計及衣料，再根據訂身的資料來訂製，非常方便。還有集合了跑步、訓練的高性能運動裝備的adidas Brand Core Store，你可搵到提供吸濕性、速乾性的西裝樓款外套，無論上班或消閒服裝都相當齊備。另外，作為網上商店大獲好評Pumps高跟鞋專門店FAMZON亦有在此開舖、賣點是出品可換鞋跟，店內有提供多達3,000款的配搭。鞋身（18種）15,000日圓起，鞋跟（200款以上）2,500日圓起，平均一對約為30,000日圓至40,000日圓。除此之外，太陽眼鏡專門店IZONE NEW YORK、摺疊車品牌DAHON及Tern都會在此開店。就連提供拳擊健身的b-monster、Phiten保健科學商品等與健康及運動的專門店也有齊，絕對是個享受旅遊時光的好去處。



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