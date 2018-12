羽田機場新設施　多圖睇真啲

之前報道過,羽田機場第1航運大樓5樓會開設全新綜合商業設施THE HANEDA HOUSE,剛於昨天正式開幕,入面的14間店舖環境也全面曝光!其中焦點之一的Q's for-rest,本身既有辦公地方租借兼設有Cafe,不過更正係提供15分鐘頭部按摩的服務,無論你是否有工作在身,抑或帶着旅程的勞累,都可以鬆一鬆,而店內則以以紐約商業區街道為布置概念,感覺相當時尚。

另一間注目店有航空公司ANA跟芝士撻專門店PABLO聯乘的咖啡店ANA Hangar bay Cafe by PABLO,店舖面積達150平方米,由著名創意隊伍The Sazabi League監製,帶來美國西海岸的木造飛機庫感覺,而店內會展示ANA的飛機庫及相關器械圖片,亦會以飛機零件及工具作為內部的裝飾。你可享用到PABLO mini的芝士撻系列,店舖限定的Tiramisu味馬斯卡彭起司,以及咖喱飯及意粉等輕食。而著名偶像團體EXILE所屬的LDH藝能事務所在這裏開設餐廳LDH kitchen THE TOKYO HANEDA,餐廳面積達826平方米、賣點是內裏設有舞台,有LDH旗下藝人到來作現場表演。

服裝店方面,有著名服裝集團Onward以全新數據庫開設的訂造男士西裝店舖KASHIYAMA the Smart Tailor,最快可一個禮拜起貨,而且想訂第2件的話,可上店舖的官網挑選設計及衣料,再根據訂身的資料來訂製,非常方便。還有集合了跑步、訓練的高性能運動裝備的adidas Brand Core Store,你可搵到提供吸濕性、速乾性的西裝樓款外套,無論上班或消閒服裝都相當齊備。另外,作為網上商店大獲好評Pumps高跟鞋專門店FAMZON亦有在此開舖、賣點是出品可換鞋跟,店內有提供多達3,000款的配搭。鞋身(18種)15,000日圓起,鞋跟(200款以上)2,500日圓起,平均一對約為30,000日圓至40,000日圓。除此之外,太陽眼鏡專門店IZONE NEW YORK、摺疊車品牌DAHON及Tern都會在此開店。就連提供拳擊健身的b-monster、Phiten保健科學商品等與健康及運動的專門店也有齊,絕對是個享受旅遊時光的好去處。



網址:https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/