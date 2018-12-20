PMC Fenestria獨創凹形音箱　防震靚聲

市場上一般喇叭的結構，都是將單元裝置在音箱內部，當多組單元同時發聲，就容易產生影響音色的諧振，為解決此問題，PMC最新Fenestria就引進巢式獨立單元設計，驟眼睇音箱是傳統長方形，但細心睇就會發現前方中央位置其實是凹陷的，廠方就在此凹位裝置了一個稱為「巢」的箱體，整個箱體由原塊鋁材製成，前方裝置單元後方呈流線子彈狀，由主音箱獨立分隔出來，令「巢」中的高低音單元免受音箱內的諧振影響，令音色更乾淨自然，難怪售價高達四十多萬元，都不乏發燒級音響迷支持。



當喇叭單元振動發聲時，會在音箱內產生一些空氣亂流，如果不能順利疏導，就會造成不必要的噪音，PMC的音響工程師為解決此問題，參考了F1賽車使用的空氣動力學技術，從而開發出Laminair及ATL技術，音箱的頂部及底部都設有槽口，內部管道經特別設計，能令空氣高速流動，有效減少空氣亂流以及減低空氣流動阻力，從而消除氣流噪音令音色更乾淨，同時更能提升最大輸出，令低頻更靈敏有力。



所有喇叭，無論音箱採用甚麼形狀或重量，發聲時都會引起諧振頻率而散發不必要的能量，為了將影響減至最低，廠方設計Fenestria時，就參考了大廈減輕地震破壞力的方法，一些摩天大廈會在樓頂放置一塊巨大的負重物，即是建築界所謂的調諧質量阻尼器，當地震發生大廈搖晃時，負重物就會往相反方向移動來抵消震動破壞力，基於同樣設計原理，Fenestria的音箱左右兩側各設有一塊呈曲面的側板，側板被設計成與音箱其他部分的諧振頻率相反，這樣播歌時就能抵消單元產生的不必要能量，只留下最為純淨自然的音樂。



Fenestria採用定製的軟球頂振膜高音單元，能輕鬆將高頻提升至25kHz，配合廠方設計的擴散網罩，令高音擴散更全面，而且與中音單元一起裝置在「巢」裏，令中高音的發聲點更集中，亦提升了音色定位的精準度，加上採用了一個矽膠製Aureole支架，令單元更穩固，吸收不必要的震動。此外，中音單元採用75mm軟球頂振膜，配合「巢」的子彈形設計，更能杜絕聲音反射，達致更全面的延伸。而低音單元採用三層橫向編織碳纖維振膜，由純手工製作，輕硬不變形，能瞬間將低頻下潛至23Hz。



