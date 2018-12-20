平玩三鏡機　Lenovo K5 Play、S5

Lenovo今天在港推出兩款智能手機K5 Play及S5。K5 Play擁有5.7吋18:9屏幕，兩邊為近期大熱的窄邊框設計，睇片效果不俗。機身是其最大賣點，四邊曲面並加入極光炫彩紋理，拆射下呈現不同光影效果，相當吸睛。顏色則除了黑色外，還罕有地提供爵士藍色，愛搶眼必揀此色。



K5 Play配備800萬像素前置AI美顏鏡頭及1,300萬像素後置智慧雙鏡頭，後者支援全景、專業及手勢拍攝，並提供人像模式，可拍出淺景深效果。試拍所見，人像Mode儲相速度有點慢，又要影完才看到效果，但前後景分離夠乾淨，人物突出，影完連Model都讚靚！



同期推出的Lenovo S5定位稍高，配備1,600萬像素f/2.2大光圈前置鏡頭，自拍光猛清晰，白平衡亦準確，膚色自然。硬件方面，跟K5 Play採用效能稍低的S430不同，它用的是S625處理器，主頻2GHz，並配有4GB RAM，適合對效果要求較高的用戶。



K5 Play及S5將於2018年12月28日公開發售，兩部皆只售一千多元，預算不多又想試三鏡頭手機的話，不妨考慮！



Lenovo K5 Play規格表

制式︰GSM、WCDMA、LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz八核心

記憶體︰3GB+32GB，支援128GB microSD卡

屏幕︰5.7吋（1,440×720解像度）

鏡頭︰（前置）800萬像素、（後置）1,300萬像素+200萬像素

對外連接︰802.11n、藍牙4.2、microUSB

電池容積︰3,000mAh

體積︰153.75 × 72.6 × 7.85mm

重量︰155g