CLOT x AJ 13 Low「兵馬俑」先行「Infra-Bred」壓軸

每年臨近聖誕節，Jordan Brand都例必有轟動之作登場，令一眾波鞋迷乖乖付上鈔票「添香油」，當你以為咁好彩入手咗Air Jordan 11 Concord #45就已經叫功德圓滿可以收爐之際，Jordan Brand又公布同潮牌CLOT聯名合作推出以兵馬俑為靈感的Air Jordan 13 Low，鞋身物料、配色以至壓紋細節都以兵馬俑鎧甲為設計基礎，將擁有過千年歷史的西安兵馬俑文化完美呈現到鞋身之上。



早前CLOT x Air Jordan 13 Low已經率先於上海Innersect及JUICE STORE公開發售，相信好多人都錯過未能入手，但唔使慌，因為於12月22日喺NikeLab PS7就會有第二輪發售，想成功入手就好校定鬧鐘早啲起身到場排隊。但一波未停一波又起，因為CLOT亦已經於Instagram公布是次聯名系列仲會有另一對INFRA-BRED推出，紅黑配色加埋反光鞋面夠晒聖誕氣氛，呢對聯名鞋款就會率先於巴黎及杜拜Pop Up Store推出，稍後亦會於洛杉磯及紐約發售，香港亦好大機會有得賣，大家即管耐心等埋呢對聖誕禮物先收爐！