男士之夜：節慶前睇熱話　孤單唔使怕

【決性11點：Momoko葵葵 性感緊身戰鬥服】

如果你有留意開日本機械人動畫的話，對2018年頭播放的《DARLING in the FRANXX》，應該不會陌生，描述在未來世界，人類受到名為叫龍的怪物蹂躪，幸存的人類將少年男女訓練成操縱者，共同駕駛巨大機械人FRANXX與叫龍作戰，而女主角《02》外形性感可愛，成為最近Cosplay界的熱門角色……

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【破浪而來！ 水行俠Figure鱗甲逼真】

DC擴展宇宙成績口碑不敢恭維，但由「鬼王」溫子仁執導的《水行俠》試映卻被影評人激讚，早前電影於內地搶先上映，其票房也表現優異。香港方面，電影即將上畫，本地人偶品牌Hot Toys遂乘勢推出1:6 Action Figure，想近距離欣賞外國版徐錦江的英姿，就要入手！

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【19月曆：百無禁忌？裸女棺材月曆】

世上最難推銷產品係乜？係棺材呀！無錯，人人都會死，但明知要死你都唔會買！而波蘭人最叻叻，早知賣棺材係人類禁忌，令人神憎鬼厭，於是喺2010年開始將其變成人人主動𥄫實嘅期待產品，推出正爆裸女棺材月曆，問你死未？

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【靚人靚景：渡邊幸愛 分享台南食與色】

要數深受港人喜愛嘅境外旅遊勝地，台灣可以算得上係其中一個，點解咁多人鍾意飛去台灣玩呢？因為當地風光景致獨特，亦因為當地美食種類繁多，就連被稱為「日本一可愛到令人難為情」嘅美少女渡邊幸愛亦被台灣所吸引。

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【地靈人美：甜美聲優變站長】

好多日本動畫聲優都聲線甜美，而其真人亦同樣甜美可愛，就好似近期活躍度愈來愈高嘅諏訪七香就係其中一個好例子喇！諏訪七香係虛擬美少女團體「Aqours」成員松浦果南嘅聲優，其悅耳聲線一直深受樂迷喜愛，此外諏訪七香可愛又有陽光魅力嘅個性同樣深得欣賞，令佢成為近年頗受注目嘅聲優之一。

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【Model Hunter：E Cup電競選手Shiro】

大家好！ 我是Shiro，現職兼職模特兒及Valkyie Prime電競女子隊成員之一。 興趣是打機、Cosplay、動漫、影相、唱歌及飲飲食食。

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【決性11點：火辣Cosplayer 50萬粉絲】

火辣性感嘅Cosplayer唔係日本至有，隨住日本Cosplay文化發揚光大，外國都有唔少性感迷人嘅Cosplayer，好似呢位越南裔美籍Cosplayer咁就係其中之一。

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【不得了！ 鬼太郎性感喱士內衣】

日本著名漫畫鬼太郎(ゲゲゲの鬼太郎)相信無邊個唔識，動漫咁成功，連周邊產品都非常熱賣，但點都估唔到，居然連內衣都出埋，仲要係性感喱士嗰隻！

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【決性11點：做手術治早洩 小心後遺症】

此項手術的成功療效和安全性備受醫學界懷疑，理論上說得頭頭是道，臨床上卻會造成災難性和不可收復的後遺症，包括切口爆裂、流血不止、感染而引起迸發症，此外若被切斷的性感覺神經數量過多，會帶來陰莖麻木、失去官能感覺、勃起功能障礙、性無能等問題……

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