Go Green：聖誕活動　加注環保理念

又到聖誕，又到聖誕！萬眾期待的聖誕節就來到，將軍澳PopCorn在慶祝這普世歡騰的大日子，不忘透過慶祝活動支持環保教育，除了於12月22日至25日聯同全港首支塑膠樂隊「自然遊樂Plastic Band」舉辦【綠色．聖誕頌】，利用棄置塑膠物料打造環保樂器，演奏聖誕「膠」響樂曲外，更會與香港基督教青年會開展的「玩具銀行」合作， 於拆禮物日（12月26日）舉行【綠色小英雄換．玩．Boxing Day】慈善活動，希望家長鼓勵小朋友帶同家中過剩或不合意的玩具，透過以物易物的方式獲取代幣，小朋友除可即場以代幣換取其他玩具之外，代幣更可用於參與面部彩繪、小英雄遊戲區等不同攤位，期望透過不同活動讓小朋友能學習珍惜、與人分享及資源再用等理念。



嘉年華更會公開招募小朋友充當不同攤位的小店員，協助大小事務，身體力行協助其他小朋友學習珍惜及發掘事物的美好，讓小朋友能直接為地球出一分力。活動完成後，小店員均會獲得證書，並獲簽發義工服務時數，以紀念各位小英雄與父母度過如此有意義的聖誕節。