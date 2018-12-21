澳洲雜技孖寶來港獻技　聖誕上演全球獨家戲碼

想同家人及情人過一個溫馨聖誕？吃聖誕大餐、睇燈飾等指定動作又怎會滿足？現在小記就推介一個全新節目給大家，澳洲雜技團Bizircus 將來港上演聖誕巡遊和愛情劇目，全球只在愉景灣上演4 天8 場，機會難逢。



融合各派長處 肢體表演+ 內心戲

劇團兩位靈魂人物Ross 與Brendan 是高中同學，之後一起升讀同一所大學，由於志趣相投，讀大學期間已經成立了Bizircus，結果大受歡迎，一直營運至今。二人同樣熱愛雜技，更有幸在一路上遇到很多好老師，包括中國的雜技老師、巴西的小丑老師、法國的街頭藝術表演老師等，讓他們能融合各家各派之所長，令表演變得豐富有趣。Brendan 在澳洲最大的Fremantle International Street Arts Festival 擔任了15 年Creative Producer，二人表演足迹遍布全世界，包括巴黎、日本等地，並曾代表澳洲參加於上海世界博覽會演出，在全球各地也有不少Fans 。

為了這次來港演出，劇團特別為香港觀眾編排了一個全新劇目，保證耳目一新。其中「Silent Partner」是他們難度最高的演出項目，除了要在高蹺上做雜技與戲劇表演，還要手持一個木偶，可謂一人分飾兩角。Brendan 表示：「單是要肢體平衡已經需要相當的訓練和技巧，加上我們需要同時演繹兩個不同性別的姿態和心情，兩者的分別頗大，實是相當困難但又非常有趣的演出。」Ross 補充：「Silent Partner 這個點子其實是我們在法國學習高蹺表演時想到的，並且在那邊製造特製高蹺。正如Brendan 所說，我是愛美女的男士，同時又是對男士欲拒還迎的美女，這樣不只是肢體表演，還需要有內心戲，務求讓觀眾看到的，不是兩個人與兩個木偶的演出，而是四個人的演出！」



浪漫愛情劇目 適合一家大細

如此充滿挑戰性及可觀性的表演，對香港觀眾來說，的確是一個很新的概念。Ross 表示：「我們大約籌備了幾個月，由於還會與香港的團隊合作，在事前做了許多溝通，加上雙方之前未合作過，所以每個細節都要傾談得非常清楚。我和Brendan 都從中結識了不少網上朋友，能夠在聖誕節見到他們並一起合作，得到這樣的友誼和經驗，相信是這個聖誕節最大的禮物。」

Brendan 續說：「我們最初在搜集資料時，知道原來很多情侶喜歡來愉景灣度聖誕，所以我們創作了一個有關愛情的浪漫惹笑劇目，當然不少得一些耳熟能詳的聖誕歌曲和舞蹈，希望大家不只是觀眾，還可以加入我們的演出，一起玩樂和跳舞！我們也很喜歡和小朋友一起玩，所以這也會是個合家歡的劇目，歡迎家長帶小朋友一起來玩！歡度一個難忘的聖誕！」



愉景灣「玓瓅聖誕」

澳洲雜技團Bizircus 冬日聖誕巡遊派對

日期：12 月23 日至月26 日（星期日至三）

時間：晚上6 時及晚上8 時正

地點：愉景灣碼頭為起點，巡遊經海濱長廊至愉景廣場

收費：免費入場（巡遊表演隊伍於下午3 時及5 時跟大家見面拍照留念，每次約半小時）