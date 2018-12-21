Dr. Kong買券換制服鞋　全面照顧職安健

從事服務性行業，例如飲食及酒店業、零售業、醫護業、物業管理及保安業的從業員，一般站立時間較長，雙腳承受較大壓力，加上忽略揀選一對健康制服鞋及鞋墊，較易出現足底痛、後跟痛、膝痛及腰痛等問題。註冊物理治療師方偉筠表示，一對舒適健康的制服鞋及多做護足運動尤為重要。



【買券換制服鞋 方便又健康】

Dr. Kong一向致力教育大眾注意足脊健康，全面照顧職安健，Dr. Kong業務拓展部經理周浩雲表示，用「買券換鞋」的創新模式，前線員工可以大眾化的價錢購買制服鞋券，憑券到門市體驗「Check & Fit」驗腳配墊服務，換領最適切的健康鞋及鞋墊，全面照顧足部健康需要。



如何選擇健康制服鞋？周浩雲提醒：「一對健康制服鞋的鞋底物料最能影響防跣和避震效能，選購時留意鞋底宜採用高回彈PU物料，並且通過專業測試達致SATRA TM144國際防滑標準。另外，鞋墊採用高科技聚醚物料，並依據人體腳形設計，增加吸震及舒適度，以舒緩足部疲勞，再加上鞋頭提供不同的圍度，照顧不同肥瘦腳形人士的需要。」除此之外，制服鞋的皮料亦通過甲醛測試ISO 17226-1國際標準，質素有一定保證。



【良心企業 照顧員工職安健】

職業安全健康已經成為企業管理重要的一環，所以愈來愈多飲食及酒店業、零售業、醫護業、物業管理及保安業也給予員工指引，建議揀選安全及舒適的制服鞋上班，亦定期邀請Dr. Kong提供職安健講座、健康制服鞋展銷或直接訂購，全面照顧職業安全健康之餘，亦能增加員工歸屬感，使公司、員工達到雙贏局面。



Dr. Kong健康制服鞋服務

查詢： 3425 4162

網址：http://www.dr-kong.com.hk