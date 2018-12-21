東港城　IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華　5大場景　瘋狂打卡

IQ博士的創作力量同幻想，隨時都會嚇你一跳！今次他來到將軍澳東港城，用珍寶珠將天神村變成奪目繽紛的聖誕嘉年華，當然不可缺少小雲、小吉、傻瓜超人等一眾「村民」於現場歡迎大家，齊齊玩轉聖誕節！在這個「IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華」入面，可以見到5大夢幻場景，事不宜遲，一齊看看有何亮點！



在聖誕嘉年華中，最矚目一定是6米高的「Chupa Chups×DR. SLUMP ARALE 小雲珍寶珠噴泉」，老友鬼鬼的小雲、小吉及牛奶糖4號於珍寶珠噴泉下集合，噴泉會噴出各種口味的珍寶珠，頂部更有小雲的招牌帽子。旁邊是4米高的「則卷千平博士珍寶珠聖誕樹」，博士換上聖誕老人裝束，準備向粉絲們大派珍寶珠，獎賞他們入場欣賞其最新實驗成果。另一邊可以見到「草菇小姐旋轉摩天輪」，一向喜歡到處走的草菇小姐，踩着三輪車去到嘉年華的打卡景點珍寶珠摩天輪，樣子超可愛。不可錯過的還有「宇宙大王工作車」，車上載滿由宇宙大王為嘉年華親手打造的聖誕夢幻裝飾，粉絲們快點來欣賞大王的傑作。最後記得到「傻瓜超人巨型珍寶珠扭蛋機」碰碰運氣，於商場內以電子貨幣消費滿HK$500，即可免費扭一次，扭出貼紙及特別版珍寶珠，試試可否一吃即變身成為傻瓜超人。



小雲、牛奶糖4號 驚喜現身

同場更可以DIY IQ博士精品，只需輸入名字，再揀選喜歡的卡通精品，就可以製成獨一無二的袋子、手機殼或咕𠱸，隨後郵寄到府上。而在12月指定日子於商場內消費滿指定金額，即可換領IQ博士×珍寶珠獨家限定精品，將歡樂氣氛帶返屋企！另外，小雲和牛奶糖4號將會於12月23日下午3時至5時現身商場，想和他們見面及合照，就要準時到場啦！





「東港城‧IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華」

日期：即日起至12月27日

時間：10am – 10pm

地點：東港城1樓中庭 (港鐵坑口站A1出口)

費用：免費入場

查詢電話：2628 7399

