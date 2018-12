不少人都會趁着聖誕新年出外旅行,平日既定的運動行程可能難以實行,再加上假日派對應酬少不免大吃大喝,一不小心,過完節後分分鐘增磅暴脹。有見及此,本周Good Fit就為大家介紹了4款簡單動作,包括Lunge and Reach、Shoulder Tap、Squat and Press及Row,每個動作只係做30秒,動作與動作之間休息30秒,就可以在短時間內運動全身,今日就同大家重溫一次,快啲跟住做啦!



【Lunge and Reach】http://bit.ly/2UM2TGt

【Shoulder Tap】http://bit.ly/2SffJLy

【Squat and Press】http://bit.ly/2R2V3t1

【Row】http://bit.ly/2R6mH8s



場地提供:Precision Fitness