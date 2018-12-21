早前我在紅隧出口的廣告板更換了，慶幸新廣告板形象獲得粉絲一致好評。有網友見到新廣告，就fb私信問我：「10日真的能減10吋？真的$1,988明碼實價？不會誇張失實吧？」我說：「放心吧，現在有商品條例啊！」



我公司的「$1,988十日瘦十吋」廣告，為甚麼能大大個掛在紅隧出口？為甚麼能在巴士上賣廣告走遍港九新界？正正因為有真憑實據。「$1,988十日瘦十吋」是擁有真人實證報告，能提出真實數據客戶參加後，接近98%可減達十吋以上。之前更有網友完成這療程，減了5磅、全身勁減31.2吋！連最難減的腰側、拜拜肉也顯著收緊。網絡上已有多個真人實證公開她們的瘦身歷程，大家有目共睹，我也不用多說。全因有詳細報告的支持，紅隧還有巴士這種大型公眾運輸機構，才能讓我們的廣告出街，才能在大家面前出現。



今日你想減肥，問我儀器有沒有效，我肯定地答你，尤其是你要局部瘦身，只要你配合宇宙飲食，是一定有效，而且想瘦那裏瘦那裏。公司31周年慶推出「$1,988二人同行一人收費」優惠，吸引了很多熟客介紹身邊朋友一齊參加。完成療程後更主動要求加碼，再買$6,988（低至三七折）和$8,988（低至三八折）周年慶療程組合，就是因為相信我的補身瘦身方法，支持公司的專業誠信和不Hard Sell手法。



公司31年，只做口碑客，你們可以不相信我的說話，但可以相信網上的評價。周年慶優惠只到12月31日，快把握機會享受療程，我有信心，絕對能助你們減去脂肪，挽回健康。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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