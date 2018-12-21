曼谷暹羅天地ICONSIAM 最最最….新購物地標

各位泰國控注意！斥資540億泰銖打造的世界級豪華購物中心──ICONSIAM暹羅天地已經開業，是現時泰國最新購物地標。場內雲集600多個國際與泰國品牌，全泰第一家日本高島屋、全泰第一家APPLESTORE均進駐於此。除了全曼谷最高的建築將坐落於此外，它更開創了多個泰國之最：未來建築之最、湄南河風景之最、通過國家大師級藝術講述泰國悠久文化歷史之最、藝術文化中心和無價遺產傳承之最、世界奢侈品牌之最、世界級娛樂設施之最、商品多樣之最及美食藝術之最。



其中位於G層的SOOKSIAM暹羅樂城，在泰語中有「幸福暹羅」的寓意，這一層匯集來自全泰南部、中部、北部和東北部77個府的特色文化、美食和藝術產品，讓遊客在這裏也能夠感受到泰國的文化和美食。而且價格超級的實惠，完全就是泰國街頭價，逛累之後還可以到按摩店裏體驗泰式按摩。這一層每一處文化藝術品旁都置有二維碼，大家只需用微信掃描下二維碼，就會有相應文化藝術品的故事介紹，讓大家能更加了解泰國的歷史文化。



值得一提的是這層的公共美食區每2周就會更新一次菜單，讓係每次來到都有新的驚喜！而且全泰第一家NARAYA曼谷包的咖啡廳NARAYA CAFÉ 也設在這裏，大家購買曼谷包的同時也可以體驗一下他們家提供的泰式下午茶，招牌傳統泰式甜點，如杧果糯米飯、荔枝果汁、炸蟹蓮花瓣等都不能錯過。結帳的時出示護照，更可享9折優惠；或是進入ICONSIAM的微信公眾號，並註冊電子遊客卡，即可獲得由ICONSIAM送出的ICONSIAM包包或32G USB手指一個。



位於M層的ICONLUXE匯集多個世界奢侈品牌，就連裝修設計也堪稱「奢華」，頂部的裝飾由純金鑲嵌，是不少顧客的打卡熱熱點。商場的1層，是由一棟高3層屹立在商場中央的樓中樓，三大時尚品牌H&M、COS、URURBAN REVIVO分別進駐這三層。全泰首家APPLE STORE，則坐落在ICONSIAM的2層，果粉們當然不能錯過！這層還設有ICONPARK 空中花園，讓大家欣賞湄南河的風景。



商場的3層是男裝區和運動用品區，Nike、Addidas和Champion等品牌的人氣新品都可在這裏找到，辦理商場遊客卡，還可享有折扣！4、5層的ICONCRAFT，是泰國本土產品專區，雲集各種泰國傳統工藝品、服飾、美食、首飾和香薰等，是購買手信的好地方！



商場的美食區位於第6層，設計運用泰國傳統工藝結合現代建築美學，打造成夢幻仙境！中央的通天瀑布每天都會變換顏色和樣式，每家餐廳都被枝藤裝飾包裹，像是一個個魔法屋，竹藤編制的蟲鳥在花叢中追逐，讓你一邊品嘗美味、一邊欣賞美境！



來到泰國，大家一定要體驗一下IMAX帶來的觀影視覺震撼，ICON CINECONIC影院就是很好的選擇，這裏還有專為小朋友而設的兒童影院，有條件的小夥伴也可以選擇Thai Airway的超級VIP體驗，五星級的服務和豪華的觀影裝備絕對讓你不枉此行！



為了歡迎大家，暹羅天地ICONSIAM還為大家準備了時尚浪漫、精美絕倫的光影噴泉秀。此次光影噴泉秀堪稱是東南亞最大的光影噴泉表演。配上由泰國國王拉瑪九世普密蓬陛下作詞作曲的音樂，看噴泉秀的同時，也可以感受泰式音樂藝術。光影噴泉秀將在2019年1月正式對外開放，遊客們記得不要錯過。



配合光影噴泉秀的，還有一樣讓人驚喜的「曼谷魔毯」地面光影秀，地面光影秀以奪目的空間視覺為大眾呈現出現代藝術之美。低頭看，地面都是由法國光影藝術家Miguel Chevalier設計、靈感源自泰國民間傳統文化元素的「盛開的花朵」，總共有60種花紋圖案，每次光影秀將展示15種圖像，映入眼簾的畫面猶如進入虛擬地帶。地面光影秀由即日起至2019年1月31日都會上演，快來一飽眼福吧！



2018年聖誕節來臨之際，暹羅天地ICONSIAM也特別打造了新型「聖誕樹」，以聖潔的蓮花為概念，以燈光取代枝葉，象徵湄南河為曼谷帶來的幸福與繁榮。將會趁元旦假期或農曆新年假期到訪泰國的朋友，還是快快修改行程，預留一整天到暹羅天地ICONSIAM。



地址：299 ICONSIAM Shopping Center, Charoennakorn Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok

前往方法：乘BTS到Saphan Taksin車站（S6），搭乘免費接駁船，或Krung Thon Buri車站（S7）下車，搭乘免費接駁車，即可到達

網址：http://www.iconsiam.com