三界五行：白羊座2019　機遇與挑戰

白羊座在2019年充滿機遇與挑戰，讓先天性格的優點得到發揮。守護星火星在上半年進入命宮，下半年進入財帛宮，形成一個多勞多得，十分耕耘十分收穫的良好格局，更加可喜的是，水星在春季令白羊座頭腦清醒，思路清晰，克服衝動有餘而定力不足的先天缺點。千萬不要錯過這個好年份。



事業在1月份很可能有萬事起頭難的感覺，這是正常現象，因為，2018年水星逆行，工作有些阻滯，踏進新一年，你必須把手上的一切理順，保持心境愉快，就會有一種水到渠成的感覺。上半年是耕耘播種，下半年才是收成期，如果你對目前工作和崗位不滿意，可以在2019年初考慮轉工，充滿智慧的人要相信自己直覺判斷。



新的一年，正職收入比去年好，而且在兼職或投資中都有滿意成果，滿意之餘，必須知足，不可貪得無厭，不要涉足投機或博彩活動，也不要與親友有金錢合作，因為你的想法和運氣與他們不同。



愛情運相當好，3、4月份，金星為你帶來良好的異性緣分，千萬不要忽略主動對你獻殷勤的人，經過短時間觀察，不難發現對方的誠意。到了5月，你的熱情隨着天氣不斷升溫，有愛情滋潤，事業如日方中。



對你而言，這是非常忙碌的一年，時間永遠不夠用，忙裏偷閒，享受休假，保持充足睡眠，是保持健康的最好辦法。



方向宇