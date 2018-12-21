為冬至做準備 名貴海味團圓菜
2018年12月21日 15:00
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蠔皇髮菜花菇燜遼參是大時大節常吃的名貴菜式之一，花菇及遼參爽口有彈性，吃起來分外滋味。(郭凱敏攝)
明天就是冬至，是中國人最為重視的傳統節日之一。冬至當晚，飯桌上都是上乘的魚肉及海味，寓意一家團聚及來年豐衣足食。今日請來荃灣一間酒店暨會議中心的粵菜行政總廚胡家強師傅，示範用花菇、遼參、髮菜這些矜貴海味食材，炮製一道蠔皇髮菜花菇燜遼參。胡師傅謂，其實用海味入饌不但美味可口，而且做法亦不太繁複，只要跟足步驟去做，即可自製應節佳餚。
材料：
遼參 4條
花菇 8隻
髮菜 20克
時蔬 少許
葱段 30克
薑 3片
上湯 250毫升
薑米 1茶匙
清水 150毫升
生粉水 少許
蠔油 1湯匙
冰糖 少許
老抽 1茶匙
鹽 半茶匙
糖 少許
油 少許
做法：
1. 遼參用凍水浸一晚，再放入滾水中焗水一晚，開邊洗淨備用。
2. 花菇用凍水浸軟去蒂，用糖及油略醃，蒸10分鐘備用。髮菜用凍水浸透，下少許油洗淨，瀝乾水備用。
3. 煲滾清水下薑片、葱段及遼參，煮約10分鐘，撈起備用。起油鑊先炒香花菇，再加遼參、上湯、冰糖及蠔油，燜約30分鐘。用鹽及老抽調味後加髮菜，下生粉水煮至收汁。
4. 時蔬用薑米水烚熟，圍在碟邊，放入煮好的遼參、花菇及髮菜即成。