為冬至做準備　名貴海味團圓菜

明天就是冬至，是中國人最為重視的傳統節日之一。冬至當晚，飯桌上都是上乘的魚肉及海味，寓意一家團聚及來年豐衣足食。今日請來荃灣一間酒店暨會議中心的粵菜行政總廚胡家強師傅，示範用花菇、遼參、髮菜這些矜貴海味食材，炮製一道蠔皇髮菜花菇燜遼參。胡師傅謂，其實用海味入饌不但美味可口，而且做法亦不太繁複，只要跟足步驟去做，即可自製應節佳餚。



材料：

遼參 4條

花菇 8隻

髮菜 20克

時蔬 少許

葱段 30克

薑 3片

上湯 250毫升

薑米 1茶匙

清水 150毫升

生粉水 少許

蠔油 1湯匙

冰糖 少許

老抽 1茶匙

鹽 半茶匙

糖 少許

油 少許



做法：

1. 遼參用凍水浸一晚，再放入滾水中焗水一晚，開邊洗淨備用。

2. 花菇用凍水浸軟去蒂，用糖及油略醃，蒸10分鐘備用。髮菜用凍水浸透，下少許油洗淨，瀝乾水備用。

3. 煲滾清水下薑片、葱段及遼參，煮約10分鐘，撈起備用。起油鑊先炒香花菇，再加遼參、上湯、冰糖及蠔油，燜約30分鐘。用鹽及老抽調味後加髮菜，下生粉水煮至收汁。

4. 時蔬用薑米水烚熟，圍在碟邊，放入煮好的遼參、花菇及髮菜即成。