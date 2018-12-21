營養師教你　冬至飯點至食得營？

俗語有云：「冬大過年」，無論工作有多忙碌，總不能錯過一家人整整齊齊吃冬至飯。佳節的菜餚豐富，亦要吃得有營。香港專業教育學院（IVE）葵涌院校應用科學系講師兼英國註冊營養師黃蘊芝博士表示，煲湯時可用去皮雞或雞殼煲湯，既可減少飽和脂肪的攝取，又可保留湯的鮮味。亦可嘗試以蔬菜或菇菌伴不同菜式，增加纖維的攝取，同時減少過量進食肉類，建議菜式如西芹或野菌炒肉丁等。



進食時，應先吃蔬菜增加飽腹感，配上適量米飯或粉麵，再適量品嘗肉類，且盡量避免沾上過量醬汁，以控制脂肪、蛋白質和熱量攝取。飯後可進食新鮮水果作甜點，達至均衡及適量飲食的原則。



黃博士以下設計一款相當適合冬至的團圓飯菜式「白玉如意繽紛卷」，不但賣相色彩繽紛，且包含多款維他命、蛋白質、胡蘿蔔素和鐵質等營養，可增強人體免疫力和有助促進能量的代謝。菜式熱量亦較低，味道清新，可中和其他濃味應節菜餚，適合一家大小品嘗。



白玉如意繽紛卷

材料（5人分量）

白蘿蔔 270克（約1/3個）

猴頭菇 40克（濕重計）

紅菜頭 25克

紅椒 25克（約1/5個）

雞蛋 1/2隻

芥蘭 35克

松子 適量

枸杞子 40克



烹調方法：

1.白蘿蔔洗淨，刨去外皮，然後刨成長形薄片，放在滾水中略為灼至軟身，備用。

2.猴頭菇洗淨，用水浸泡，然後瀝乾水分，再浸泡，直至泡的水呈清澈。然後放在滾水中略灼，取出瀝乾水份後切成幼條狀，備用。

3.紅菜頭去皮，洗淨，切成幼條，備用。

4.紅椒洗淨，去籽，切成幼條，備用。

5.芥蘭洗淨，將莖部切成幼條，備用。

6.雞蛋打散，燒熱油鑊，把蛋煎成厚的蛋皮，取出切幼條，備用。

7.將材料2至6分別放在白蘿蔔片上排好，然後捲成卷狀，放碟上，蒸約10分鐘。

8.枸杞子洗淨，用熱水浸泡約30分鐘；然後用叉壓成蓉，連水放鑊內加熱，最後打薄茨汁，淋上白蘿蔔卷上。

9.最後在白蘿蔔卷上灑上適量松子仁便成。