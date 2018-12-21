東「沖」有料到：與長者遊泰國

上星期匆匆回港數天，出席了多個活動，當中最有意思的，是得到前港台DJ盧世昌先生的邀請，往聖公會跟一班長者分享泰國旅遊的樂趣。今時今日去泰國旅遊並不是年輕人的專利，也非常適合長者前往，首先機程不長，只需約兩個半小時便到達；另外美食方面，除了泰菜還有出色的廣東菜（例如連鄧達智都推介的文苑），十分適合香港人口味。酒店方面比日本等地相宜，天氣則比香港暖和。



不過行程方面，一些子女為了把握旅遊時光，便把4日3夜都塞滿了豐富的節目，但要明白長者的身體狀況不如年輕人，一天內走訪多個地方難免會覺得累，他們當然不會向你投訴，但看見他們疲憊的樣子，也替他們辛苦。所以有心陪同長者旅遊的朋友，要搞清楚自己並非在做旅遊節目，不用有太多的行程。對於長者來說，子女願意跟他們出外旅行，一起在另一國家逍遙快活玩數天，已經很開心了，所以千萬不要在行程安排上太貪心。



那天的分享會一眾長者的反應很好，向我查詢了不少問題，自己也歌興大發，唱出節目的插曲，他們都覺得歌詞內容很有意思。長者們人生經驗豐富，食鹽多過我食米，跟他們傾談自己也獲益良多。在此鼓勵多些朋友帶長者往泰國旅遊，並感謝聖公會及盧世昌先生的邀請。



胡慧沖