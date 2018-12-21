飲食嘗識之三色冰vs珍多冰　原來係咁分

三色冰與珍多冰是泰國及越南餐廳的常見飲品，由於兩者都用椰漿沖調，並會加入大量餡料，所以這兩杯口感豐富的特飲經常會令人混淆。今日就請九龍站某商場一間泰國餐廳的Senior Supervisor Jason講解及示範兩款飲品的做法。



珍多冰與三色冰所用的椰漿都經過特別調製，為了增加椰奶的甜味，會加椰子糖及鹽拌勻，令椰漿的味道更香濃。至於兩種飲品的分別主要來自「珍多」和「馬蹄」兩種材料。珍多冰所用的綠色粉條叫珍多，用糯米粉製作並以斑蘭葉染色，質感爽滑味道清甜，很多時還會加入紅豆、綠豆、粟米、糯米等配料，因此非常飽肚。三色冰則以原色及染成紅或綠色的馬蹄沖調，帶來外層煙韌、咬落爽脆的口感，色澤也較鮮艷。



【珍多冰】

材料：

珍多、椰漿、大樹菠蘿、冰塊

*各適量



做法：

1. 先放珍多。

2. 加冰塊再倒椰漿。

3. 鋪滿碎冰，面層加大樹菠蘿。



【三色冰】

材料：

三色馬蹄、椰漿、大樹菠蘿、冰塊

*各適量



做法：

1. 先放三色馬蹄。

2. 加冰塊再倒椰漿。

3. 鋪滿碎冰，面層加入大樹菠蘿。