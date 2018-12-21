本日日本：Sakuya Lumina　科幻境界大阪城

日本聖誕出名氣氛好，燈飾又夠靚。但來到大阪，迷人的燈影效果並非節日限定，當地地標大阪城公園剛於上周推出了為期3年、名為Sakuya Lumina的全新項目，找來了加拿大的數碼藝術團體Moment Factory出手炮製，透過尖端科技帶來了融合自然、古蹟、光影及音響等元素於一身的創意設施，效果叫人相當驚喜。意猶未盡的話，同市還有即日起至聖誕節舉行的光之文藝復興活動，呈現的繽紛魅力教人眼前一亮！



特色冒險 回到未來

以加拿大為據點的Moment Factory早於2014年推出了名為Lumina的夜行項目，特點是通過地區的文化及環境所啟發，在音效、燈光及互動式數碼技術與環境融合下，帶來充滿驚喜的體驗，並先後落戶加拿大及新加坡等地。剛於上周六登場的大阪城公園Sakuya Lumina (入場費：￥2,700，約HK$186，需網上預約)，已是該項目的第9個作品。要更盡情投入這個數碼光影世界，首先要認識項目的背景設定，有一個來自未來的女孩Akiyo不小心誤闖了時光隧道，來到了現在的大阪城公園，而訪客便跟她進行一場回到未來的冒險。該項目由大阪城的京橋口、極樂橋至天守閣城下一帶設有特定路線，沿途有9個相關布置讓玩家感受一番。



好玩設施 高端投影

玩家會分批前進，迎來的除了眩目燈飾及大玩趣怪效果的照鏡設施「Joylight Gallery」外，也有不少心思之作，例如於石垣上演「說話的石頭」，透過投影及配音將一舊舊石頭變成可愛角色，趣致得意。不過最叫人拍案叫絕的是「時空之扉廣場」，在沒有背景之下，投射了Akiyo及歡樂精靈的立體影像交代劇情，絕對是高科技示範。不得不提的還有「笑顏之木」，話說Akiyo要回到未來，需要大家的笑容才能成事，透過設於樹林的獨特打卡裝置，拍下了你的笑容同時給你一張QR Code卡紙，當到達終點時，工作人員掃過卡紙後，你的笑容便會出現在天守閣下方的石垣之上，感覺相當過癮呢。整個行程約60分鐘行完，元素豐富兼啱晒打卡，暫定於2021年12月完結，大家去大阪不要錯過。



Sakuya Lumina

日期：即日至2021年12月（暫定）

地址：大阪市中央區大阪城西北區（由京橋口、極樂橋至天守閣）

時間：6:00pm~10:00pm（最後入場8:40pm）

網址：https://sakuyalumina.jp/