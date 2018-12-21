global food＠the pulse　聖誕美食全攻略

位處於淺水灣的「the pulse」，除了擁有秀麗的風景，近年更匯聚了多間國際美食餐飲，成為了南區的嶄新時尚消費熱點。其中有不少都是獲獎無數的知名食府，包括中式粵菜，廣東粥麵、和風料理、法國精緻餐飲、美式休閒風格、傳統意大利菜、加勒比風味菜及時尚咖啡館等等，令人胃口大開！



Amalfitana

Amalfitana(Artisan Pizza Bar)概念取材自意大利阿馬爾菲海岸的地道pizza餐廳，pizza匠人總廚Michel於意大利及倫敦學藝，食物既充滿傳統風味，同時糅合現代風格。除了招牌傳統pizza，更有多款精緻的創意料理、海鮮小食、新鮮沙律等等，種類豐富！



營業時間

周一至日及公眾假期 12nn-10pm

L1層Shop 105 | 電話： 2388 778

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Classified

Classified是近年城中備受熱捧的餐廳，將歐陸式的輕鬆戶外餐飲體驗引入香港，更被時代雜誌榮選為芝士愛好者的最佳5大餐廳。入冬更推出招牌芝士火鍋，香濃溫暖，難怪受芝士愛好者熱捧。



營業時間

周一至五 9am－10pm

周六、日及公眾假期 8am－10pm

L1層Shop 107 |電話： 2351 3454

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Fratelli

Fratelli（Artisan Pasta Bar）集合了海邊悠閒氛圍和古樸魅力，再加上簡單的美食，營造出與別不同的餐飲體驗。菜式簡單、美味而又極富創意，更有中西混合的特色雞尾酒，用中式茶具飲用，賣相十分獨特，口感一流，晚餐時段後更會搖身一變成為cocktail酒吧。



營業時間

周一至日 12:00nn-10pm (用餐)

飲品 12:00nn-深夜

L1層Shop 112B |電話： 2887 0082



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笑酤和味炭燒

笑酤和味炭燒配備全香港最大的備長炭燒烤爐，食材大部分從日本空運到港。初冬時分，更推出三個合時火鍋，分別有「和牛鍋」、「小樽鍋」及「牧場鍋」。食材選料十分矜貴，有宮崎A4和牛、澳洲M5M9和牛、喜之次、鱈場蟹、松菜蟹等，令人體驗正宗地道純和風味。



營業時間

周一至五 | 午餐 12nn－3pm

晚餐 6pm－10pm

周六、日 | 11am－10pm

L1層Shop 109 |電話： 2808 2333



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Hotshot

Hotshot設計致力營造輕鬆玩味的氣氛，布置用上大量懷舊滑浪板，更有價值不菲的街頭藝術品。充滿了60年代的美國加洲文化，顧客可在滿布藝術品的環境中享受新派美國菜，概念獨特。



營業時間

周一至四 | 8am－10pm

周五、六 | 8am－12am

星期日及公眾假期 | 8am－10pm

L1層Shop 114 |電話： 2515 1661