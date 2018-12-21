迎接新年！Snoopy變豬仔錢罌

儲蓄習慣要從小培養，趁新年將至，買定個錢罌畀阿仔阿女儲利是錢，絕對係學習儲錢的好開始！而日本專賣Snoopy官方精品的網站「おかいものSNOOPY」，剛剛便推出了Snoppy錢罌系列「Snoopy圓碌碌Bank」，一如其名採用了脹卜卜的設計，好有豬仔錢罌感覺，搶鏡度爆燈！而投幣口設於背部，闊度足以投入Size大的硬幣，並同時設有取幣口，唔使敲爛錢罌取錢。而此系列除了Snoopy，還有其哥哥Olaf和妹妹Belle的款式，當中Olaf本身是隻肥嘟嘟的狗狗，採用圓碌碌設計似乎能充分呈現原著中的神髓。3款「Snoopy圓碌碌Bank」各售2,138日圓。



與此同時，網站亦有多款設計精美的Snoopy利是封，當中包括有穿上羽織袴造型的Snoopy及胡士托款式，封套亦採用了大Size設計，銀紙不用摺亦能整張放入。另一款是布滿了Snoopy及胡士托圖案，重點是左下角有一紅色腳印，時尚搶鏡。還有化身為Beagle Scout的Snoopy，旁邊有胡士托相伴，感覺相當溫馨。而三款利是款均附有貼紙，無論派或收都分外開心，各售108日圓。



網址：https://okaimono-snoopy.jp/