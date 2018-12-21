1個鐘完成！全港首個粉筆3D手繪地畫

3D地畫近年愈來愈流行，而香港亦有關於3D地畫的創舉。由香港金紫荊扶輪社全力支持、「搭舢」組織主辦、香港港專學院協辦的粉筆3D手繪地畫剛剛於馬鞍山港專校內操場舉行，16位港專藝術系學生由知名設計師、港專學院設計系講師姚俊傑（Master Joe）帶領下，於約14米x16米操場範圍以粉筆手繪224平方米的3D地畫。粉筆3D手繪地畫設計靈感來自本地著名的歷史建築群鰂魚涌海山樓，學生以分組形式負責地畫的不同部分，並於約一個小時內完成。



活動中負責拍攝工作的學生Alex表示：「這是首次接觸地畫，以往覺得繪製地畫的難度十分高，沒想過可以於1小時的短時間內完成。作品的效果比預期中好，因為不少參與的同學都沒有繪畫基礎，事前都擔心沒有足夠的能力完成。」至於負責繪畫的小丸表示：「粉筆畫的『捽色』過程比想像中花時間，要『捽』得均勻亦甚高難度。而每個同學負責畫作的不同位置，過程中要與旁邊的同學協調。」



港專學院設計系講師姚俊傑指出：「個人於教學上希望加入合作元素，因為現實社會中其實無論設計、創作都難以單靠個人力量完成，團隊合作相當重要。今次繪畫地畫正是一個大型的團隊合作活動，需要互相協作，讓學生明白齊心合力就可以創造出巨大的作品。另外，本地3D畫課程相對較少，希望透過自身的立體畫創作經驗，讓學生明白藝術、繪畫其實不限於西洋畫、水墨畫或傳統畫派，擁有不同的可能性。」