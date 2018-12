好亂呀！日本扶手電梯　左行右行定唔行？

去日本旅遊使用扶手電梯時,最麻煩的是不知應該左行定右行,因為不同地方有不同的規定,而最近東京地鐵呼籲電梯上直頭不應行走,行 or 不行,This is the question!



東京站 試行企定定

早前JR東日本東京支社在東京站,呼籲乘客在扶手電梯上站成兩列並排,不准行走,這次宣傳活動將持續至明年2月1日。據JR東日本表示,本來的左企右行會令電梯失去平衡,易生意外,而且亦會對殘障者、受傷者或有危險,因此作出此項呼籲,是次試行將進行至2019年2月1日。



東京及日本大部分地區 左企右行

儘管有關方面提倡搭乘手扶梯不要走動,但「靠邊站」早已成為當地居民的一種「默契」,相信不可能一下子改變,而按一般慣例,東京及大部分地區都實行「左企右行」,剛好跟香港相反。



關西地區 左行右企

至於大阪等關西地區則與日本大部分地區相反,實行「左行右企」。大阪地區在日本「與別不同」,原來是有歷史原因的,有兩種說法,其一是1970年大阪舉辦日本萬國博覽會,當時為迎合大部分地區左行右企的習慣,於是也採用這種方式來維持秩序,久而久之便成為了約定俗成的習慣。

另外亦傳言指,在江戶時代,出入江戶的以武士為主,他們都把刀鞘放左邊,為免大家的刀鞘碰撞,於是便傾向靠左行,而大阪是一個商業城市,昔日商人和服是下前襟右開,靠右行便能防範扒手偷走放在胸前的錢包。



不過無論如何,假如以後大家都習慣企定定的話,便不用再為究竟左企定右定而煩惱了!