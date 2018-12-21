好亂呀！日本扶手電梯　左行右行定唔行？

去日本旅遊使用扶手電梯時，最麻煩的是不知應該左行定右行，因為不同地方有不同的規定，而最近東京地鐵呼籲電梯上直頭不應行走，行 or 不行，This is the question！



東京站 試行企定定

早前JR東日本東京支社在東京站，呼籲乘客在扶手電梯上站成兩列並排，不准行走，這次宣傳活動將持續至明年2月1日。據JR東日本表示，本來的左企右行會令電梯失去平衡，易生意外，而且亦會對殘障者、受傷者或有危險，因此作出此項呼籲，是次試行將進行至2019年2月1日。



東京及日本大部分地區 左企右行

儘管有關方面提倡搭乘手扶梯不要走動，但「靠邊站」早已成為當地居民的一種「默契」，相信不可能一下子改變，而按一般慣例，東京及大部分地區都實行「左企右行」，剛好跟香港相反。



關西地區 左行右企

至於大阪等關西地區則與日本大部分地區相反，實行「左行右企」。大阪地區在日本「與別不同」，原來是有歷史原因的，有兩種說法，其一是1970年大阪舉辦日本萬國博覽會，當時為迎合大部分地區左行右企的習慣，於是也採用這種方式來維持秩序，久而久之便成為了約定俗成的習慣。

另外亦傳言指，在江戶時代，出入江戶的以武士為主，他們都把刀鞘放左邊，為免大家的刀鞘碰撞，於是便傾向靠左行，而大阪是一個商業城市，昔日商人和服是下前襟右開，靠右行便能防範扒手偷走放在胸前的錢包。



不過無論如何，假如以後大家都習慣企定定的話，便不用再為究竟左企定右定而煩惱了！