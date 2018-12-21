過7關　化身小小聖誕老人

小朋友總對聖誕老人滿懷憧憬，期待他會靜悄悄送上禮物，不過小朋友可曾想過，自己其實也可以當一次聖誕老人，向家人和朋友傳遞節日祝願？挪亞方舟由即日至2019年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）舉辦「玩轉聖誕老人村」活動，招募小朋友成為見習聖誕老人，讓他們挑戰「螢光聖誕大歷險」的多項考驗眼界和身手的任務，經營「童夢聖誕市集」的5間小店並炮製精緻可口的甜點，以及接受「鹿車飛馳天地」的駕駛特訓等，通過指定任務後，便可升級為聖誕老人，用夢寐以求的全新身份玩轉聖誕！



由於聖誕老人經常在黑夜出動，因此「玩轉聖誕老人村」的任務就要令小小見習聖誕老人先適應漆黑的環境，並練成準繩的眼界以及敏捷的身手！除了接受連串訓練外，小小見習聖誕老人亦可親身體驗首個由小朋友主導的「童夢聖誕市集」，他們穿上特色服飾，輪流主理糖果、爆谷、冬甩、窩夫及手作共5間小店，一手包辦製作甜點、設計小手作及招待客人等大小事務，而所得收益在扣除成本後，將撥捐予慈善機構Rainbow Foundation，向參加者傳遞分享的訊息。